Deze fout vermijd je beter in je datingprofiel

Wie anno 2021 een date wil scoren, grijpt al snel naar datingapps als Tinder. Spontaan iemand tegenkomen op café of in de cinema zijn we al lang verleerd. Maar wie succesvol wil zijn in datingland, werkt maar beter aan z’n spellingsvermogen.

Een onderzoek van de kranten NRC en De Standaard wijst namelijk uit dat dt-fouten en spellingsfouten in het algemeen een grote afknapper zijn op datingapps. En dat terwijl ons spellingsvermogen almaar slechter wordt.

DT-fouten

Het onderzoek peilde naar de taalkennis bij Belgen en Nederlanders tussen de 12 en 29 jaar. En de resultaten zijn op z’n zachtst gezegd interessant. Hoewel onze taalkennis steeds slechter wordt en we ons daar maar al te goed van bewust zijn, vinden we spellingsfouten wel een grote afknapper. Maar liefst twee op de drie meisjes en de helft van de jongens geeft aan dat spelfouten in een datingprofiel erg onaantrekkelijk zijn. En hoe ouder we worden, hoe zwaarder we eraan tillen. Wie dus snel een date wil scoren online, leest z’n profiel maar beter een keer of tien na.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/deze-fout-vermijd-je-beter-je-datingprofiel