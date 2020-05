Er stapelt zich meer vuil op dan je denkt in de gemiddelde badkamer. Velen denken dat alle viezigheid gewoon in het doucheputje verdwijnt, maar het tegendeel is waar. In deze vochtige ruimte voelen bacteriën en schimmels zich namelijk helemaal thuis. Ook als jij je badkamer altijd glanzend schoon weet te houden, is de kans groot dat je deze vier plekken overslaat.

1. De afvoer

We denken vaak pas aan de afvoer als-ie verstopt raakt, maar ook als je geen last hebt van overstromende wasbakken kan het zijn dat de rioolbuizen al behoorlijk vol zitten met afval. Haren, zeepresten, bacteriën en andere boosdoeners stapelen zich snel op zodra ze door de gootsteen spoelen. Dit kan ertoe leiden dat er schimmel in de afvoer ontstaat, wat vieze geurtjes veroorzaakt en fruitvliegjes aan kan trekken.

2. De ruimte achter de WC

In veel badkamers is er een kleine ruimte tussen de muur en de achterkant van het toilet waar je met een stofzuiger of dweil niet gemakkelijk bij komt. Ook al moet je jezelf in een bocht wringen om deze plek te bereiken, is het voor een schone badkamer van groot belang hier af en toe een doekje overheen te halen. Zo krijgen bacteriën geen kans om zich op deze plek te verzamelen.

3. Muren en plafond

Met een goede ventilatie voorkom je dat schimmels op de muren en het plafonds gaan groeien, maar dit is niet altijd voldoende. De muren en het plafond van je badkamer kunnen veel vocht vasthouden, waardoor ook dit oppervlakken zijn waar bacteriën en schimmels zich graag nestelen. Voor een stralend schone badkamer neem je dus ook regelmatig plafond en wand af met schoonmaakmiddel en een microvezeldoek.

4. Het douchegordijn

Vele douchegordijnen zien er aan de onderkant vies en verkleurd uit. Het meeste vuile water komt tijdens het douchen op dit deel terecht, maar ook de rest vangt vaak heel wat water op. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat je kalkaanslag en schimmelgroei kunt aantreffen op je douchegordijn. Een makkelijke schoonmaakmethode is om het gordijn los te halen en even in de wasmachine te doen (op een lage temperatuur, zodat de stof niet smelt). Doe ook twee handdoeken in de machine: deze schuren het hardnekkige vuil van het douchegordijn af.

Het bericht Deze 4 plekken in je badkamer vergeet je schoon te maken verscheen eerst op Metro.