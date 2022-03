De vijf meest voorkomende dromen en hun betekenis

Dromen zijn bedrog, maar dat wil niet zeggen dat ze niets kunnen betekenen. Ze zijn vaak heel vreemd en de betekenis blijft steeds een groot mysterie. Toch zijn er een aantal veelvoorkomende fantasieën waar enkelen hun licht al eens op lieten schijnen. Dit zijn de meest voorkomende dromen en hun betekenis volgens Ian Wallace, dé dromenpsycholoog.

Tanden vallen uit

Al je tanden verliezen is voor velen een echte nachtmerrie. Ook de betekenis van deze droom is niet zo positief. Wie mijmert over uitvallende tanden twijfelt in de wakkere wereld waarschijnlijk aan zichzelf. Ook kan deze fantasie verwijzen naar seksuele frustraties. Bij vrouwen kan het betekenen dat ze zwanger willen worden, mannen kunnen dan weer op zoek zijn naar seks.

Falen op een examen

Zelfs voor mensen die al jaren niet meer op de schoolbanken hebben gezeten, kan deze droom nog vaak voorkomen. De meest voorkomende verklaring is het onbewuste gevoel dat je ergens niet voorbereid op bent en je angstig bent om te falen. De oorzaak van zulke dromen en gevoelens is hoogstwaarschijnlijk stress.

Vallen

Dromen waarin je valt, kunnen twee dingen betekenen. Volgens moderne psychologen wil het zeggen dat je het idee hebt dat je ergens de controle over verliest of dat je je te hard aan iets vasthoudt. Voor die tweede betekenis is de oplossing heel duidelijk: laat alles vallen (pun intended).

Een achtervolging

Dromen over een achtervolging wil zeggen dat je emoties hebt die je wegstopt. Deze soort fantasieën betekenen dat je een persoon of probleem vermijdt. Wie of wat je achtervolgt vertelt waar je je zorgen over maakt in het echte leven. Een andere uitleg voor deze angstdroom is de vrees die je hebt om aangevallen te worden. Zulke dromen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Naakt zijn in het openbaar

Deze droom is een echte klassieker. Velen onder ons zullen ooit al gedroomd hebben dat ze poedelnaakt over straat lopen, in de klas zitten of op kantoor zijn. Naakt zijn betekent kwetsbaarheid. Deze illusies komen vaak voor als er een belangrijke verandering in je leven plaatsvindt, zoals beginnen aan een nieuwe job. Je hebt schrik dat er tekortkomingen bij jou zullen worden ontdekt.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/de-vijf-meest-voorkomende-dromen-en-hun-betekenis