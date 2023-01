Aan het einde of het prille begin van het jaar hebben velen onder ons de gewoonte om een lijstje met goede voornemens op te stellen. Stoppen met roken, meer sporten, minder drinken… Het zijn slechts enkele van de vaakst voorkomende voornemens en als we heel eerlijk zijn, moeten we toegeven dat we ze na een week al weer vergeten zijn. Het leven is zo al ingewikkeld genoeg. Maar toch bestaat er een trucje om je goede voornemens dit keer wél vol te houden.

Volgens een studie van Stockholm University die werd gepubliceerd in het wetenschappelijk magazine PLOS One zit alles hem in de nuance. Jezelf niets verbieden, maar in plaats daarvan nieuwe gewoontes creëren, is volgens de onderzoekers de sleutel tot succes.

Klein, maar fijn

«Als je doel bijvoorbeeld is om te stoppen met het eten van snoepgoed om gewicht te verliezen, is het efficiënter om jezelf voor te nemen om meerdere keren per dag fruit te eten», aldus Per Carlbring, één van de auteurs van de studie. Nog volgens hem hebben goede voornemens de laatste tijd een slechte reputatie gekregen omdat ze vaak onrealistisch zijn, terwijl het volgens hem net een goede manier is om je leven in de positieve zin te veranderen. Kleine ingrepen in je dagelijkse gewoontes hebben daarbij vaak de grootste impact. Tijd om dat lijstje nog eens boven te halen en enkele aanpassingen te doen?

Lees ook

Vijf recepten om je goede voornemens vol te houden



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/dankzij-dit-trucje-houd-je-je-goede-voornemens-vol