Dit zijn de leukste bestemmingen voor een solotrip in 2023

Wil je dit jaar vaker dan ooit op vakantie gaan? Maar heeft je lief niet genoeg vakantiedagen, hebben je vrienden geen tijd en wil je liever niet weg met je familie? Of heb je gewoon zin om wat tijd met jezelf door te brengen? Dan is een solotrip dé uitgelezen vakantie voor jou. Maar net als bij een ‘gewone’ vakantie moet je ook als je in je eentje weggaat nog steeds beslissen waar je naartoe wil.

Wie op solotrip vertrekt, houdt bovendien vaak met andere factoren rekening dan gebruikelijk. Veiligheid is nog belangrijker wanner je in je eentje bent, net zoals leuke cafés en plekken waar je andere reizigers kan ontmoeten. Bovendien kan je wat extremer zijn in je vakantiekeuze: als jij een fervent sporter bent, kan je je beslissing helemaal daarvan laten afhangen. Geen nood aan compromissen, alleen jouw mening telt.

Kom je er maar niet uit? Reiswebsite Not In The Guidebooks maakt het leven van alle (aspirant)soloreizigers net wat makkelijker door de beste solobestemmingen voor 2023 op te lijsten. Drie steden in Europa waar je zonder zorgen naartoe kan gaan om je soloavontuur te beleven. Nu alleen nog die tickets boeken en je koffers pakken!

Top 3 solobestemmingen in Europa

1. Granada, Spanje

2. Gardameer, Italië

3. Lissabon, Portugal

