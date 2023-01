WTF. Bijna helft van restaurantgangers bereid om z’n eten koud te laten worden voor een foto

Dat onze eetgewoontes de afgelopen jaren sterk veranderd zijn, is niet bepaald een verrassing. En laten we eerlijk zijn: dat is grotendeels te wijten aan ons smartphonegebruik. Waar we vroeger gezellig met z’n allen aan tafel zaten en bijpraatten met onze partner, kroost en vrienden, gaat een groot deel van onze aandacht tegenwoordig ook tijdens het eten naar een scherm. Dat blijkt alvast uit een nieuwe enquête van Just Eat in samenwerking met Ifop.

Hoewel het onderzoek plaatsvond in Frankrijk, zou het ons niet verbazen als de resultaten ook in België van toepassing zijn. Want ook wij kijken weleens televisie tijdens het eten of sturen af en toe een berichtje terwijl we onze soep naar binnen werken. Ook opvallend: 39 % van de ondervraagden en maar liefst 64 % van de 18- tot 24-jarigen neemt een foto van z’n bord vooraleer hij of zij begint met eten. Een mens moet iets overhebben voor z’n TikTok-profiel.

Opvallende eetfeitjes

– 68 % van de Fransen eet weleens voor het journaal.

– 53 % van de Fransen stuurt berichten via WhatsApp of Messenger tijdens het eten.

– 39 % van de Fransen (64 % van de 18- tot 24-jarigen) maakt een foto van z’n bord voor het eten.

– 81 % van de Fransen vindt dat schermen een conviviale maaltijd belemmeren.

– 52 % gebruikt sociale media om een restaurant uit te kiezen.

