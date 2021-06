Dankzij deze drie tips ben je sneller klaar met de strijk

Huishoudelijke klusjes zijn sowieso geen pretje en laten we eerlijk zijn, is de strijk niet bepaald onze favoriet uit het rijtje. We stellen het karwei liefst zo lang mogelijk uit, tot de mand met propere was zo hard uitpuilt dat we er niet meer omheen kunnen. De plicht roept.

En dus halen wet veel gekreun en gesteun de strijkplank van onder het stof vandaan en ook het strijkijzer mag voor even uit de kast. En net omdat we alles zo lang hebben laten liggen, duurt het uren vooraleer alle propere was is weggewerkt. Wil je in het vervolg wat efficiënter zijn? Dan kunnen deze drie tips je daar alvast mee helpen.

Schud je kleding uit na het wassen

Hang jij je kleding gewoon meteen op het droogrek wanneer ze uit de wasmachine komt? Geen goed idee. Als je extra werk nadien wil vermijden, schud je je hemden, broeken en jurken best even uit na het wassen. Zo zijn de ergste kreuken alvast verdwenen en duurt de strijk zelf aanzienlijk minder lang.

Rangschik je kleding

Vooraleer je het strijkijzer aanzet, begin je best met het rangschikken van je kleding. Doe dit in de volgorde van de hitte waarop je je kledij wil strijken. Begin dus met zijden bloesjes, ga dan naar synthetische kleding en eindig met linnen en katoen. Op die manier hoef je je strijkijzer niet oneindig vaak te laten afkoelen of opwarmen, maar kan je alles in één vlotte beweging wegwerken.

Strijk je kleding binnenstebuiten

Niets zo vervelend als minutenlang bezig zijn met een kledingstuk, om er vervolgens achter te komen dat het strijkijzer een vlek heeft achtergelaten en de broek in kwestie dus weer bij de vuile was kan. Om zulke scenario’s te vermijden, strijk je je kledij best binnenstebuiten. Bovendien vermijd je zo ook dat opdrukken en dergelijke beschadigd geraken door de hitte.