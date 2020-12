Bijna 90% van de Belgen is het erover eens: een goede nachtrust is belangrijk. Daarvoor is bijna twee derde van onze landgenoten bereid een flinke duit in het zakje te doen. We willen zelfs meer betalen voor slaap dan voor ons uiterlijk, mentale of fysieke gezondheid. En het gaat nog verder, want 52,9% verkiest een nacht lekker slapen ook boven seks. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox, in opdracht van slaapspecialist Swiss Sense. Maar hoe vertoef je het best in dromenland?

We spenderen één derde van ons leven in bed. De kwaliteit van onze slaap tijdens die uren bepaalt hoe we de overige twee derde van ons leven kunnen invullen. Toch is een goede nachtrust niet voor iedere Belg vanzelfsprekend. Wat loopt er dan verkeerd? Slapen is veel meer dan je hoofd neerleggen en je ogen sluiten. Ook de juiste setting is een belangrijk detail en daar blijkt het nog vaak mis te gaan.

Vervaldatum

Eén op de drie Belgen slaapt wel eens op de zetel. Geen al te beste slaapplaats; een bed is vanzelfsprekend een betere keuze. Het onderzoek toont ook aan dat vier op de tien Belgen hun bed pas na minstens vijftien jaar vervangen. Eén Belg op vijf slaapt zelfs meer dan twintig jaar in hetzelfde bed, terwijl de gemiddelde levensduur van een matras ongeveer tien jaar is. En hoewel experts aanraden zeker elke drie jaar een nieuw hoofdkussen aan te schaffen, gebruikt bijna de helft (45%) vijf jaar lang hetzelfde kussen. Slaapproducten hebben dus ook een vervaldatum.

Schone lakens

Niets zo vervelend als je beddengoed vervangen, maar het is wel een absolute noodzaak voor een goede nachtrust. Uit de studie blijkt dat slechts 20% van de ondervraagden zijn bed slechts eenmaal per maand verschoont, terwijl je dat normaal gezien toch beter een keer per twee weken doet. Zelfs je matrasbeschermer verander je best om de twee weken. Bacteriën houden nu eenmaal van warme broeinestjes.

Ventileer je kamer ook voldoende: frisse lucht zorgt voor een aangename geur, betere temperatuur en een verse lading zuurstof.

Het is oké om liever zonder je partner te slapen

Er heerst nog altijd een taboe rond apart slapen, maar het onderzoek toont aan dat de Belg toch al durft toe te geven dat hij alleen beter slaapt dan met de partner. Bovendien hoeft apart slapen niet te betekenen dat je moet inboeten aan intimiteit. Zo kunnen nachtelijke bezoekjes het één en ander ook net weer spannender maken…

Als je niet gestoord wordt tijdens het slapen, begin je uitgerust aan je dag. Weg ochtendhumeur en weg ochtendlijke ruzies. Zo is alleen slapen toch het proberen waard, misschien?

