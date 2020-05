De hevigheid en duur van migraineaanvallen varieert van persoon tot persoon, maar vrouwen hebben er drie keer zo vaak last van als mannen. Vermoedelijk is het geslachtshormoon oestrogeen de boosdoener. Daarnaast heeft het geslacht een invloed op de manier waarop mensen hulp zoeken bij deze pijn.

Volgens een verslag van de Amerikaanse Society for Women’s Health Research uit 2018 hebben vrouwen vaak langere en hevigere migraineaanvallen dan mannen. Ze hebben bovendien meer bijkomende symptomen, zoals misselijkheid en gevoeligheid voor licht en lawaai. Aangezien ze door de pijn minder productief zijn op het werk, hebben ze frequenter nood aan bedrust.

Oorzaken

De hoofdoorzaak van ergere migraineaanvallen bij vrouwen is waarschijnlijk het geslachtshormoon oestrogeen. Tijdens de jeugdjaren, als het hormoon nog niet in volle werking treedt, hebben jongens namelijk meer last van migraine dan meisjes, maar dat verandert als de puberteit zich inzet. Dan is het juist omgekeerd en dat blijft zo gedurende de rest van het leven. Door die vaststelling is de kans groot dat de hormoonschommelingen, waarmee de menstruatiecyclus van vrouwen gepaard gaat, een rol spelen bij de aandoening. Vooral als het oestrogeenlevel snel daalt, steekt migraine de kop op.

Ook personen met comorbiditeit, dus met meerdere stoornissen of ziektes, zijn vatbaarder voor migraineaanvallen. Bij vrouwen gaat het hierbij vaak om depressie of angstaanvallen, terwijl bij mannen obesitas meestal de schuldige is.

Stigma en hulp

De chronische pijn van migraine komt vaak voor, maar is nog steeds onbegrepen, omdat ze niet zichtbaar kan aangetoond worden. Door het stigma dat op de aandoening rust, gaan mannen en vrouwen er op een heel verschillende manier mee om. Vrouwen zouden vaker over hun symptomen praten met hun dokter, omdat ze zwaardere aanvallen hebben. Mannen zouden dat daarentegen veel minder doen en de pijn verbijten, omdat ze doktersbezoeken liever vermijden.

Wat kan je ertegen doen?

Natuurlijk kan medicatie, zoals paracetamol of Excedrin helpen om de pijn te verlichten, en er worden ook steeds nieuwe pijnstillers gemaakt, maar die zijn vaak erg duur. Daarom is het beter om het probleem bij de bron aan te pakken. Met deze tips van de Mayo Clinic in de Verenigde Staten kom je al een heel eind ver. Migraine wordt vaak veroorzaakt door een tekort aan slaap, dus om aanvallen te voorkomen, ga je best steeds op dezelfde tijdstippen slapen. Het is goed om zo rustig mogelijk onder de wol te kruipen, dus kan je enkele zaken doen die je ontspannend vindt, zoals muziek beluisteren, een bad nemen of een boek lezen. Ook je eetpatroon hou je best constant door op vaste uren te eten en zeker nooit maaltijden over te slaan.

Eens je migraine hebt, doof je best de lichten en ga je even op je bed rusten of slapen om prikkels zoveel mogelijk te vermijden. Om de pijn te verdoven kan je eveneens een koud kompres op je voorhoofd of nek plaatsen, of net een warm verband om je spieren te laten ontspannen. Als dat allemaal niet helpt, of als je meer tips zoekt, kan je terecht op de website van Mayo Clinic.

Het bericht Daarom is migraine erger bij vrouwen verscheen eerst op Metro.