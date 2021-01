Pret- en dierenpark Bellewaerde in Ieper verwelkomde woensdagavond een nieuwe telg. Rothschildgiraf Simone is van een dochter bevallen. De verzorgers hebben haar de naam Kamala gegeven, naar Kamala Harris, de eerste vrouwelijke vice-president van de VS. Dat meldt het park vrijdag.

Na een draagtijd van 15 maanden en 6 dagen zag het kalfje het levenslicht. De geboorte, die gebeurt terwijl de moeder rechtop staat, is om 1.15 uur vlot en op natuurlijke wijze verlopen. Na amper vijf minuten probeerde het kalf al recht te staan om te drinken bij de moeder. Dit zorgde er echter voor dat Simone vijandig reageerde tegen haar jong. Op dit moment hebben de dierenverzorgers ingegrepen en het kalf veilig afgezonderd, en vervolgens de eerste melk gegeven. Zo hebben ze kunnen vaststellen dat de babygiraf een meisje is van 1,83 meter en ongeveer 58 kilo.

Kweekprogramma

De babygiraf stelt het goed en zal de eerste maand in haar binnenstal blijven. Van zodra het weer het toelaat, minimum 15 graden, kan het jong naar buiten gaan. Naast het pasgeboren kalfje verblijven er nog drie Rothschildgiraffen in Bellewaerde, de ouders Kito en Simone en hun jong Safiya (geboren in 2019). De komst van de babygiraf is belangrijk voor het Europese kweekprogramma waaraan Bellewaerde deelneemt, in samenwerking met EAZA (European Association for Zoos and Aquaria). Wereldwijd leven er nog ongeveer 1.700 Rothschildgiraffen in het wild en 590 in dierentuinen.

