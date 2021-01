Rook je ‘’gewone’’ sigaretten en wil je daarmee stoppen of een alternatief vinden dat minder schadelijk is voor de gezondheid? E-sigaretten komen in dit geval goed van pas. Het is goed om te weten dat stoppen met roken, natuurlijk nóg gezonder is, maar dat bij de e-sigaret absoluut niet dezelfde hoeveelheid schadelijke stoffen voorkomen.

Wat zijn e-sigaretten eigenlijk?

Een e-sigaret is een elektronische sigaret waarbij geen tabak gebruikt wordt. In plaats van tabak verdampt de e-sigaret een vloeistof of e-liquid die uit verschillende smaken kan bestaan. Door het verhitten en verdampen van deze vloeistof, ontstaat er rook. In de vloeistoffen kan wel nicotine zitten, maar geen tabak. E-sigaretten kunnen daarmee net zo verslavend zijn, maar zijn dat over het algemeen niet.

Wanneer je een e-sigaret wilt aanschaffen, heb je de keuze uit verschillende soorten elektronische sigaretten. De keuze bestaat uit:

Wegwerp e-sigaretten: de naam zegt het al. Je kunt deze na het gebruiken weggooien. Dit is een goed instapmodel voor beginnende e-sigaret gebruikers. Natuurlijk kun je deze bijvullen, maar het is wel echt bedoeld als wegwerp e-sigaret.

Pod e-sigaret: deze elektronische sigaretten hebben een kleiner formaat. In deze e-sigaret werk je met kleine capsules, oftewel pods.

E-sigaret startersets: deze set bestaat uit de e-sigaret met alle onderdelen en vloeistoffen om gelijk van start te kunnen gaan.

Sub Ohm e-sigaret: deze e-sigaretten zijn bedoel om meer damp te creëren, daarnaast is deze ook een stukje groter dan de andere e-sigaretten. Deze vorm van e-sigaretten inhaleer je als een waterpijp.

Zoals je ziet zijn er veel verschillende soorten e-sigaretten waarmee je kunt beginnen, maar ook als je de verschillende opties wilt zien.

Waarom zou je eigenlijk willen overstappen?

Dit is een belangrijke vraag die je jezelf moet stellen wanneer je wilt beginnen met het roken van elektronische sigaretten, want het zijn niet per se gezondere dingen. Het is wel zo dat er geen tabak in zit, maar er zitten alsnog schadelijke stoffen in die je binnenkrijgt bij het verdampen en inhaleren van de rook.

De voornaamste reden om over te stappen, is het stoppen van het roken van tabak. Het is een gezonder alternatief in vergelijking met de normale sigaretten.

Concreet: wat kun je verwachten van e-sigaretten?

Wat je kunt verwachten is een handig apparaatje dat je bijna overal mee naartoe kunt nemen en gebruik van kunt maken. Daarnaast is het minder ongezond dan een normale sigaret. Ook heb je veel keuze uit de verschillende soorten en smaken.