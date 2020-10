Ondanks alle ellende die de pandemie met zich meebrengt, blijkt het coronavirus ook een positief effect te hebben. We voelen ons namelijk beter dan ooit tevoren in onze buurt. We zijn socialer, zeggen vaker “hallo” op straat en zijn meer verbonden. En… de jongeren blinken uit.

Dat blijkt uit onderzoek van RegioBank onder ruim duizend Nederlanders. Aan de deelnemers werd gevraagd hoe zij aankijken tegen hun ‘buurtjes’. Vooral de jongere generatie is betrokken. Zij willen graag helpen bij het verbeteren van hun wijk. Ruim een derde van hen wil een steentje bijdragen aan hun buurt.

Buurtgevoel

Nederlanders voelen dus grotere betrokkenheid met de buurt. De jongere generatie, tussen de 18 en 24 jaar oud, laat zien dat sinds de komst van het coronavirus het ‘buurtgevoel’ gegroeid is. Van hen waardeert bijna de helft (43%) de sociale rol van sportverenigingen meer dan vroeger. En ruim een derde van de jongeren (37%) wil een actieve bijdrage leveren aan de buurt. Bijvoorbeeld door als vrijwilliger te werken of ouderen en eenzamen te helpen.

Ronald Beute is Marketing Manager bij RegioBank: “Onderdeel zijn van een lokale samenleving, je eigen buurt, is in waardering gestegen. Lokale voorzieningen zoals een supermarkt en een klein winkelcentrum zijn belangrijk voor dat buurtgevoel.”

Spreekwoord

Onder de deelnemers bleek het spreekwoord “Beter een goede buur dan een verre vriend” ook van toepassing te zijn. Maar liefst 69% kan zich hierin vinden. Daarnaast laat 61% met een gerust hart de huissleutel achter tijdens de vakantie bij de buurman of buurvrouw.

Het bericht Coronavirus maakt ons een stuk socialer in de buurt verscheen eerst op Metro.