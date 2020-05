Sinds het nieuwe coronavirus in het land is, voelen we ons helemaal gedesoriënteerd en wordt ons dagritme verstoord. Alle dagen lijken immers hetzelfde nu we niet meer dagelijks moeten pendelen en er tijdens het weekend geen caféavonden, etentjes of concerten meer gepland zijn. Daardoor komen we terecht in een vicieuze cirkel van concentratieproblemen, stress en slaaptekort.

Kan je je tegenwoordig moeilijker concentreren of doe je veel langer over je dagelijkse taken? Je bent niet alleen, want de coronacrisis verstoort ieders dagritme. De dagelijkse routines en structuur van vroeger vallen weg, omdat de grenzen tussen werk en privé door thuiswerk vervagen. Daar lijdt ook onze cognitieve gezondheid onder, waardoor we niet zo helder kunnen nadenken en zaken slechter onthouden.

Onze biologische klok slaat op tilt

Niet enkel het licht heeft een invloed op onze biologische klok. Ons lichaam heeft namelijk evenveel nood aan fysieke en sociale routines, zoals pendelen en vaste eettijdstippen. Door de coronapandemie verdwijnen enkele van die dagelijkse gewoontes echter en verliezen we onze sociale ankers. We moeten actiever nadenken over hoe we onze dagen gaan invullen en dat vraagt energie. Daardoor raken we meer gestresseerd, treden er concentratieproblemen op, en werkt ons kortetermijngeheugen niet zo vlot. Ook de kwaliteit van onze nachtrust is minder goed, en dat slaaptekort werkt op zijn beurt de voorgaande verschijnselen in de hand.

Thuiswerk

Een grote boosdoener die ons dagritme verstoort, is thuiswerk. We gaan langere uren kloppen of beginnen zelfs in het weekend te werken, aangezien de scheiding weggevallen is en de thuisomgeving nu gelijkstaat aan werk. Omdat de kinderen nu niet meer naar school gaan, moeten ouders ook meer multitasken. Tussen het werk door, moeten ze op hen letten of helpen met huiswerk, waardoor ze hun eigen taken zelden kunnen afmaken en die voortdurend moeten onderbreken. Reken daar nog eens de vele videomeetings bij en het coronanieuws dat blijft binnenstromen op je gsm, je zou voor minder overprikkeld raken. Als het allemaal te veel wordt, lukt het helemaal niet meer om dezelfde efficiëntie als gewoonlijk aan de dag te leggen. Zelfs als je je wel nog dagelijks moet verplaatsen naar je werk, moet je met veel meer rekening houden dan vroeger. Social distancing en zo weinig mogelijk je gezicht of oppervlakken aanraken, is namelijk de boodschap.

De enige oplossing voor deze problemen is om toch structuur te proberen inbouwen. Dat doe je door op dezelfde tijdstippen te slapen en op te staan, regelmatig pauze te pakken, gezond te eten en te sporten, en je nieuwsconsumptie te limiteren.

