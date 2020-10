Geen gezellige bieravondjes op café, geen festivalzomer en geen bruisende huisfeestjes. Je had het al gemerkt, corona heeft nogal wat invloed op vriendschappen. Misschien zie je je vrienden minder, maar je ziet ze in ieder geval op een andere manier. We zijn veel meer online: zelfs onze apéro’s worden virtueel.

Uit een nieuw onderzoek, uitgevoerd door Snapchat in samenwerking met vriendschapsexperts, blijkt dat corona invloed heeft op vriendschappen. Een kwart van de ondervraagden bevestigt dat, 53% van hen vindt dat zij en hun vrienden minder close zijn. Anderen geven aan een eenzaam gevoel te hebben.

“Corona is heel interessant als het gaat om de manier waarop het ons sociaal beïnvloedt”, vertelt Beate Volker, sociologe en vriendschapsdeskundige. “We zijn nu erg aangewezen op online contact, maar het ‘echte’ contact is niet te vervangen. Je kunt tegenwoordig veel met technologie, maar toch snakken we allemaal naar offline contact.” Ze erkent echter wel dat online communicatie nu erg belangrijk is: “Als we dat tijdens deze crisis niet hadden gehad, was het helemaal rampzalig.”

Dat ons contact meer via online kanalen gaat, blijkt ook uit het onderzoek. Meer dan de helft van de Nederlandse vrienden (51%) heeft nu meer digitaal contact met elkaar, voor 30% van hen zijn die gesprekken zelfs diepgaander dan eerst.

“Enige relatie die je zelf kiest”

Vriendschappen zijn inderdaad erg belangrijk voor ons, meent de sociologe. “Het zijn eigenlijk de enige relaties in ons leven, naast liefdesrelaties, die we zelf kiezen. Je collega’s en buren krijg je, je familie heb je. Maar vrienden zijn de enige mensen die je zelf uitkiest en mee verder gaat.” Volgens Volker zijn vriendschappen van alle tijden. Hoe ver terug we ook gaan in de geschiedenis, er zijn altijd aanwijzingen geweest voor vriendschappelijke relaties buiten de familiesfeer. “Dat toont aan dat het van immens belang is voor ons.”

Contact is belangrijk bij het onderhouden van een vriendschap, maar kwaliteit heeft meer waarde dan kwantiteit, zegt ze. “Een basis van vertrouwen is het allerbelangrijkst bij een vriendschap. Je kunt jezelf zijn bij hen en je voelt dat dat ook mag. Er is geen sprake van judgement. Je gaat er vanuit dat diegene jou wil zien zoals je bent, en jullie hebben het beste met elkaar voor.”

Hoeveel contact vrienden nodig hebben, verschilt: sommige mensen willen elkaar meerdere keren per week zien, anderen hebben genoeg aan eens per maand of eens per twee maanden contact. Wel geeft 34% van de ondervraagde Nederlanders uit het onderzoek aan dat ze zouden willen dat vrienden vaker contact met hen opnemen.

Makkelijk te herstellen

Daarnaast blijkt dat 81% van de Nederlanders een verwaterde vriendschap heeft. Een ruime meerderheid daarvan (64%) wil die vriendschap het liefst nieuw leven inblazen. En dat kan gemakkelijk, legt Volker uit. “Dat is het mooie aan vriendschappen: ze zijn makkelijk te herstellen. Het einde is vaak niet duidelijk. Bij een liefdesrelatie weet je precies wanneer het klaar is, dan is het uit. Maar vriendschappen die verwateren hebben een minder duidelijke scheidingslijn”, vertelt ze.

“Slechts een heel klein aandeel van de vriendschappen, nog geen 5%, wordt verbroken door een knallende ruzie.” Veel meer relaties tussen vrienden verwateren dus. Dat biedt ook voordelen: je kunt daarom vrij gemakkelijk iemand benaderen om de vriendschap te herstellen. “Kijk eens in je adresbroek of contactenlijst, en bedenk wie je al een tijd niet hebt gesproken. Als je iemand ziet waarvan je eigenlijk graag wil weten hoe het met ze gaat, stuur ze dan een berichtje! De kans dat zij net zo enthousiast zijn als jij – zeker tijdens de coronacrisis – is heel groot.”

Wil je zo’n verwaterde vriendschap herstellen, stuur dan bijvoorbeeld een foto van jullie samen. 42% van de ondervraagden uit het Snapchat-onderzoek vindt dat een goede manier om opnieuw contact op te nemen. Een foto met een gedeelde herinnering doet het ook goed (40%), en een derde denkt dat het sturen van een grappige meme of GIF goed zal werken.

Eenzaam door corona

Naast verwaterde vriendschappen en virtueel contact, brengt corona ook eenzaamheid met zich mee. Wereldwijd voelt 66% van de ondervraagden zich wel eens eenzaam. Daar zitten ook jonge mensen tussen, die vaak meer dan genoeg vrienden hebben. Maar het is begrijpelijk dat je door de huidige situatie meer in je eigen bubbel zit: “Vrienden die wat verder van je af staan, zie je minder. Maar juist die vriendschappen zijn belangrijk voor je. Omdat die wat verder verwijderd zijn van je, hebben zij andere inzichten en kijken zij anders naar dingen. Als je steeds maar in je eigen bubbel blijft, kan dat ervoor zorgen dat je wat close minded wordt. Dat is best wel zorgelijk, het sluiten van die bubbel. Je voelt je minder verbonden met een groter geheel”, vertelt sociologe Volker.

De sleutel als je je eenzaam voelt? Zet stappen buiten je comfortzone en maak actief contact met mensen. Bel iemand een keer extra of stuur ze een berichtje. “Ga niet wachten totdat die ander actief wordt, maar zet zelf die stap. Iedereen vindt een persoonlijk gesprekje fijn.”

