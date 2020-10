Een nieuwe studie in Schotland werpt licht over de seksuele fantasieën bij mannen en vrouwen. Staat met stip op nummer één bij de mannen: seks met een ex. Blijkbaar zou maar liefst 90% van de bevraagde heren nog steeds dromen van een nacht met hun ex-vrouw of -vriendin.

De op één na meest beleefde erotische droom bij mannen is die waarin de seks compleet fout loopt. De derde plek gaat naar dromen over een orgie. 72% van de mannen lijkt daar regelmatig over te fantaseren. Opvallend: bij vrouwen komt deze pas op de negende plek.

Vrouwen en seksdromen

Bij mannen volgen vervolgens seks hebben met een bekend persoon op de vierde plek (68%) en seks hebben op openbare plekken op de vijfde plek (59%). Verder dromen ze respectievelijk over hun overspelige partner, seks met een BDSM-kantje, met een collega, een vriend en tenslotte een volslagen onbekende.

Schotse vrouwen houden er andere dromen op na. Zij zouden dan het vaakst fantaseren over mensen die ze daadwerkelijk kennen, zoals seks met vrienden of collega’s. Op de derde plek dromen ze over seks met een onbekende en op plaats vier prijkt seks met hun huidige partner.

Gefrustreerd

De lijst wordt vervolledigd door respectievelijk dromen over een overspelige partner, seks met een ex, seks met een bekend persoon, met de baas, groepsseks en tenslotte seks met iemand die ze… haten. De overgrote meerderheid wil – misschien niet al te verrassend – trouwens seks nadat ze wakker worden uit een erotische droom. 40% geeft aan dat ze het enorm frustrerend vinden wanneer ze in het midden van een seksdroom wakker worden en het einde nooit te weten zullen komen.

MANNEN

1. Seks met een ex

2. Dromen waarin seks fout loopt

3. Groepseks

4. Seks met een bekend persoon

5. Seks op openbare plekken

6. Dromen over overspelige partner

7. Seks met BDSM

8. Seks met een collega

9. Seks met een vriend(in)

10. Seks met een onbekende

VROUWEN

1. Seks met een vriend(in)

2. Seks met een collega

3. Seks met een onbekende

4. Seks met huidige partner

5. Dromen over overspelige partner

6. Seks met een ex

7. Seks met een bekend persoon

8. Seks met de baas

9. Groepseks

10. Seks met iemand die je haat

Foto: Pexels (ROMAN ODINTSOV)