CHECK-IN. Kerstmagie in Tallinn

Ook dit jaar was alle hoop op een witte kerst tevergeefs. Als je de kerstsfeer wel in een wit sneeuwlandschap wil opsnuiven, is het een goed idee om een korte kersttrip in te plannen. Tallinn, de hoofdstad van Estland, verwent je met gezellige straatjes, lekker eten, ambachtelijke kerstcadeaus en een uitgebreide saunacultuur.

Tallinn staat bij de meeste Belgen niet hoog op de reiswishlist, maar het is tijd om daar verandering in te brengen. De hoofdstad van de meest noordelijke Baltische staat ligt aan de Finse Golf en kent dan ook invloeden van Scandinavië, wat zorgt voor een magische kerstcocktail.

De stad telt nog geen 450.000 inwoners en alles valt op wandelafstand te ontdekken. Je kan Tallinn opdelen in drie grote wijken, elk met een eigen sfeer: het oude centrum, de hippe wijk Noblessner aan de haven en het voormalige industriële kwartier Rotermann.

Middeleeuws sprookje

Het oude centrum van Tallinn vormt een ommuurd dorp in de stad. Wandel de middeleeuwse stad binnen door de oude poort. Hoewel je je na zo’n Eftelingentree verwacht aan een fake sprookjesbos of toeristische kitsch, word je getrakteerd op authentieke, kleurrijke huizen, kleine straatjes met kasseien en een impressionante stadsomwalling die je naar de middeleeuwen katapulteert. Klim omhoog naar de bovenstad en vergaap je aan de Russisch-orthodoxe kathedraal, Lange Herman, statige herenhuizen en het uitzicht op de zee en besneeuwde daken van de benedenstad.

Oude stad – Foto J. Vandevelde

Weer beneden houd je maar beter halt aan de marktplaats. Wanneer je over de kerstmarkt kuiert en kinderen in traditionele klederdracht ziet dansen rond de kerstboom, waan je je net in een feelgoodkerstfilm op Netflix, die zich afspeelt in een verzonnen Europees koninkrijk. De inwoners van Tallinn zijn bijzonder trots op hun boom, die al sinds de 15de eeuw elk jaar zorgvuldig wordt uitgekozen.

Kerstshoppen doe je niet enkel bij de stalletjes, maar ook in de vele ambachtswinkels die Tallinn rijk is. Estland staat bekend om handgemaakte hebbedingetjes uit leer, wol en vilt. Denk aan een dagboek met lederen omslag, wollen handschoenen en een engel uit vilt voor in de kerstboom. Ga zeker ook langs in de keramiek- en glasblazersateliers, waar je een uniek kerstcadeau op de kop tikt.

Aan de rand van het oude centrum vind je een op en top kerstige activiteit: Gingerbread Mania. Een Ests koppel bouwde door de jaren heen zoveel huisjes van kerstkoek, dat ze er een museum aan hebben gewijd. Nu geven ze ook andere kunstenaars de kans om hun creaties te tonen: van de Sagrada Familia tot de Eiffeltoren en het Vrijheidsbeeld… een eetbare versie van Mini-Europa als het ware!

piparkoogimaania.ee

Hippe Noblessner

Laat de middeleeuwen achter je en trek naar het bruisende Noblessner, de wijk rond de haven. In 1912 richtten Emanuel Nobel (neef van) en Arthur Lessner hier de belangrijkste fabriek voor onderzeeërs van het Russische Rijk op: Noblessner was geboren. Na de Eerste Wereldoorlog raakte het gebied in verval.

Foto J. Vandevelde

Vandaag de dag worden de industriële gebouwen van toen betrokken door hippe start-ups, restaurants en winkels. Een van hen is Põhjala, een van de eerste microbrouwerijen van het land die op een paar jaar tijd is uitgegroeid tot een grote speler. Het bier in de psychedelische blikjes en flesjes wordt zelfs in België gesmaakt. In het restaurant kan je proeven van de bekende stout, portobier en een kerstig bier met een toets van appel en kaneel. Sla ook de menukaart eens open. De chef-kok heeft vlees leren roken in Texas en serveert je de sappigste ribbekes.

pohjalabeer.com

Foto J. Vandevelde

De buren van SHISHI heten je dan weer welkom voor een stevige portie christmas madness. De Ests-Noorse decoratiewinkel gaat rond deze tijd van het jaar helemaal los met glitterballen, klassieke kerstfiguren en bombastische strikken in alle kleuren en vormen. Enkel The Grinch wordt hier niet vrolijk van.

shishi.ee

Na het shoppen kan je stoom uitblazen in het Iglupark. Estland heeft net zoals de Finnen een grote saunacultuur, en in de winter is opwarmen in de sauna dan ook een populaire activiteit. Het park telt verschillende sauna’s in de vorm van een iglo, met zicht op zee. Als het te heet onder je voeten wordt, kan je over de sneeuw lopen en een duik nemen in de zee. Zelfs temperaturen tot -7 graden Celsius konden ons niet tegenhouden. Fun fact: niemand minder dan David Beckham liet hetzelfde type sauna in zijn tuin bouwen!

Foto Visit Estonia

iglupark.com

Industriële Rotermann

Foto J. Vandevelde

In het Rotermannkwartier, tussen de oude stad en de haven, gaan de typische bakstenen fabrieksgebouwen hand in hand met moderne architectuur. Het gebied vormt één groot shoppingcenter, dat met de feestdagen mooi versierd is. Houd halt aan RØST, een kleine bakkerij met Scandinavische invloeden in het historische Nisuveski-gebouw. Het brood wordt met natuurlijk zuurdesem gebakken en ook de gebakjes zijn om vingers en duimen bij af te likken.

rost.ee

Praktisch

Overnachten? Wij sliepen in het Hilton Tallinn Park-hotel.

Eten en drinken?

– Restaurant 180° by Matthias Diether is het enige restaurant in de Baltische Staten met een Michelinster. Het ligt in de historische haven van Noblessner, heeft een betoverend uitzicht op zee en een open keuken. Zowel de smaken als de presentatie zijn op z’n zachts gezegd experimenteel.

180degrees.ee

– In het oude centrum dineer je bij Restaurant 38. Dit hippe adres speelt met traditionele gerechten, in de kenmerkende stijl van chef-kok Joonas Koppel. Een onorthodoxe eetervaring.

38restoran.com

Vluchten?

airBaltic vliegt 4 keer per week in 2,5 uur van Brussel naar Tallinn.

Meer info op visitestonia.com

