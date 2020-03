De bewoners van het privé-woonzorgcentrum Poldervliet in Kruibeke hebben een opvallende brief gekregen van de directie van het centrum. Die stelt zich daarin nogal fars en onrespectvol op, met woorden als “Wees niet veeleisend maar wees blij met wat jullie krijgen” en “Jullie hebben de oorlog meegemaakt, dit is even erg dus klaag niet”.

In de brief deelt de directie mee dat het personeel zich enkel nog zal focussen op de basiszorg: hygiëne en eten geven, en dit in de mate van het mogelijk. Zo moet iedereen die zichzelf nog kan wassen, dit ook zelf doen. “Klaag hier niet over maar help ons gewoon”, staat er te lezen. Een beloproep om een raam te openen of de TV aan te zetten, is ook strikt verboden. Enkel voor noodgevallen mag dit nog. Aan het eind van de brief volgt nog een sympathieke uitsmijter. “Jullie hebben allemaal de oorlog meegemaakt, wat nu komt is minstens even erg. Heb dus respect en klaag niet.”

Verschillende mensen reageren onthutst op Facebook over een brief die hun (groot)ouder kreeg. “Ongehoord, onprofessioneel en mensonwaardig”, klinkt het. De brief vraagt de bewoners om begrip te hebben voor het personeel en de moeilijke situatie, maar slaat daarbij serieus de plank mis wat toon betreft. De auteur van de brief lijkt ook serieus verzuurd in het leven te staan en dient misschien een andere job te zoeken.

Excuses

Directrice Nathalie Goethals heeft intussen haar excuses aangeboden. “We beseffen dat we niet op een correcte manier gecommuniceerd hebben.”

