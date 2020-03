Netflix zal de komende 30 dagen de kwaliteit van zijn videostreaming in Europa terugschroeven, om de netwerken wat te ontlasten. Er is een pak meer internettrafiek nu in veel landen mensen moeten thuisblijven wegens het coronavirus.

De beslissing volgt op een onderhoud tussen Netflix-topman Reed Hastings en eurocommissaris Thierry Breton. Die laatste had een oproep gelanceerd om de streamingkwaliteit te verlagen als High Definition niet nodig is. Zo is er meer ruimte voor andere internettoepassingen.

Dataverkeer

Netflix zegt dat de maatregel zijn trafiek op de Europese netwerken met een kwart zal verminderen. Klanten zullen wel nog in goede kwaliteit kunnen kijken, verzekert het bedrijf. Breton reageerde tevreden op het snelle handelen van de streamingdienst.

In België was er de voorbije dagen geen capaciteitsprobleem op de netwerken, zegt de federale regulator BIPT. Het volume dataverkeer op het vaste netwerk steeg wel tot 70 procent, maar er is volgens de regulator nog voldoende marge.

Het bericht Beeldkwaliteit van Netflix gaat maand lang omlaag verscheen eerst op Metro.