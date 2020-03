Beste lezer

Het zijn uitzonderlijke tijden. Wij bij Metro proberen jou via onze website en socialemediakanalen zo goed mogelijk op de hoogte te houden over het coronavirus en de maatregelen die onze regeringen treffen. Die maatregelen hebben natuurlijk een enorme impact op onze samenleving en we hopen dan ook dat alles goed gaat met jou, je familie, je vrienden.

We zijn op zoek naar getuigenissen. Laat ons in een filmpje weten hoe het met je gaat: hoe breng jij je dagen door in quarantaine? Wat vind je van de maatregelen? Heb je geruststellende woorden voor diegenen die zich wat zorgen maken?

Wij willen het graag weten.

Stuur je video’s via WeTransfer naar [email protected]

Alvast bedankt en veel goede moed

Het gehele Metro-team

