Hoewel slipjes en strings in synthetische stoffen hoogtij vieren, beseffen ook steeds meer vrouwen dat die niet bepaald goed zijn voor je intieme flora. Ze werken verstikkend, met alle gevolgen van dien. Niemand staat te springen voor een jeukende vagina en daarom richten steeds mee merken zich op ondergoed in natuurlijke stoffen.

Katoen is voor velen de meest voor de hand liggende keuze wat betreft ‘natuurlijk’ ondergoed. De stof is ademend, makkelijk te wassen en niet al te moeilijk verkrijgbaar. Maar helaas is er ook een minder positieve kant aan het verhaal. Voor 60 ton stof is er 60 hectare katoenplantage nodig – niet niks.

Bamboost

Bamboe doet het wat dat betreft een stuk beter. Aan 1 hectare heb je genoeg om 60 ton stof te produceren, een spectaculair verschil ten opzichte van katoen. Bovendien is ook deze stof ademend en heeft bamboe antibacteriële eigenschappen. De Antwerpse Lore Janssens koos er daarom voor om onderbroeken in bamboe te ontwikkelen, die de toepasselijke naam Bamboost kregen. Janssens ontwierp al sinds enkele jaren haar eigen T-shirts onder haar merknaam OH YAZ en nu komt daar dus ook ondergoed bij. Via een crowdfundingcampagne op Ulule haalde ze het nodig budget op om zowel een brazilian als een string te ontwerpen, verkrijgbaar in het zwart en in vier verschillende maten (S-XL). Elk broekje wordt bovendien voorzien van een motiverende quote zodat je elke ochtend met veel goesting je ondergoed aanschiet. De officiële lancering staat gepland voor februari dit jaar.

Het bericht Antwerpse OH YAZ brengt vaginavriendelijk ondergoed in bamboe verscheen eerst op Metro.