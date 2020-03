We zitten reeds ruim twee weken ‘opgesloten’ in ons eigen huis, wat niet altijd een relaxerend effect op ons heeft. Mensen zijn dan ook steeds vaker op zoek naar nieuwe toepassingen om zich tijdens deze opsluiting bezig te houden en vooral om te ontstressen.

Naast een grote bezorgdheid over onze gezondheid en die van dierbaren, brengt het coronavirus ook nog andere angsten met zich mee. Namelijk de angst of bezorgdheid over onze persoonlijke financiën, want velen onder ons bevinden zich nu ook in volledige of tijdelijke werkloosheid.

Financiële zorgen zijn de oorzaak van vele slapeloze nachten en miljoenen mensen over de hele wereld stellen dit als één van de belangrijkste oorzaken van dagelijkse stress en angst.In tijden van stress of angst, hier enkele handige tips:

1. Neem een pauze: stap weg van uw huidige taak, stop, pauzeer, sluit uw ogen en haal een paar keer diep adem – via de neus, via de mond.

2. Beoordeel minder: wanneer je je realiseert dat je verstrikt raakt in overdreven kritisch denken of overweldigende gedachten, betrap jezelf er dan op, benoem het en laat het los.

3. Wees actief: beweging kan onze gevoelens van geluk en welzijn versterken. Dit kan zo simpel zijn als een ontspannen wandeling door het huis of een korte pauze nemen om uit te rekken. Bekijk de begeleide sessie ‘Walking at Home’ (Engels) / ‘Marcher à la maison’ (Frans) / ‘Gehen: Fur Zuhause’ (Duits) /’Caminar en casa’ (Spaans)/’Caminhada em casa’ (Portugees) beschikbaar in de Headspace-app.

4. Maak verbinding: neem contact op met mensen om je heen – familie, vrienden, collega’s en buren. Zelfs virtuele check-ins kunnen veel betekenen voor ons eigen emotionele welzijn en tegelijkertijd anderen ondersteunen.

5. Ontspan voor het slapengaan: gezonde slaap is een cruciaal ingrediënt voor ons welzijn en immuunsysteem. Schermtijd vlak voor bedtijd kan het natuurlijke vermogen van ons lichaam om in slaap te vallen verstoren, dus probeer dit minstens dertig minuten voor het slapen gaan uit te schakelen. Dit helpt je lichaam en geest te conditioneren om te weten wanneer het tijd is om gedachten los te laten en te gaan slapen.r

