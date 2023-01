3 miljoen Belgen gooien wekelijks brood weg: Philadelphia start ‘Broodwinners’-campagne tegen verspilling

Nee, je bent zeker niet de enige die weleens oud brood weggooit. Uit onderzoek1 blijkt dat in België brood een van de meest verspilde voedselitems is. Het lijkt onschuldig maar staat gelijk aan maar liefst 9 miljoen sneetjes ofwel een verspilling van 1 miljoen euro per week. Een gigantisch getal waar iets aan gedaan moet worden, vindt Philadelphia.

Philadelphia, gekend om zijn zuivelspreads, start met de bewustmakingscampagne ‘Broodwinners’ om Belgen te informeren over de grote hoeveelheden brood die verloren gaan. Uit een recente bevraging bij Belgen naar voedselverspilling blijkt namelijk dat brood opnieuw het meest verspilde voedsel is.

Broodverspilling in opvallende cijfers1

Meer dan 80% van de Belgen heeft altijd brood in huis

Bijna 70% van de Belgen heeft soms tot heel vaak brood in huis dat bijna vervalt

In Vlaanderen wordt brood het vaakst weggegooid (54%), in Wallonië is dat iets minder (45,4%)*

49,2% van de Vlamingen en 61% van de Walen eet geen producten na de houdbaarheidsdatum

Zo belanden er +/- 9 miljoen sneetjes per week in de vuilnisbak2

Je broodrestjes opgebruiken? Win-win!

Ondanks deze cijfers is er een positieve gedragsverandering met meer aandacht rond verspilling. Ook Philadelphia wil hieraan bijdragen. Als populair broodbeleg willen ze niet enkel het probleem aankaarten maar ook oplossingen aanreiken. Moederbedrijf, Mondel ē z International, doneert standaard producten aan de Belgische Federatie van Voedselbanken en ook Philadelphia zet zich al jaren in tegen voedselverspilling met bijvoorbeeld inspiratie en tips om te koken met restjes. «We willen met de ‘Broodwinners’ campagne helpen om broodverspilling aan te pakken en te beperken door te inspireren met heerlijke croque-recepten,» zegt Tineke de Wispelaere, Senior Brand Manager bij Philadelphia Benelux. «Een simpele en snelle manier om (oud) brood om te toveren naar een lekker gerechtje. Zo belanden er minder sneetjes (en euro’s) in de vuilnisbak. Win-win!».

Tips tegen broodverspilling

Gebruik (oud) brood om croques te maken. Philadelphia helpt je met receptideetjes via nl.philadelphia.be/broodwinners

Gooi brooduiteindes niet weg! Voeg een sneetje toe aan bruine suiker om deze zacht te houden en doe hetzelfde in de koekjespot.

Vries sneetjes brood in kleine hoeveelheden in. Bewaar ze in herbruikbare, luchtdichte plastic zakjes.

Vers brood kan je 2 à 3 dagen bewaren door het eerst in een handdoek te wikkelen en dan in een papieren broodzak.

Hou groenten vers door een sneetje brood in de groentenlade te leggen in de koelkast. Dit helpt vochtigheid te absorberen en groenten langer vers te houden. Vervang het sneetje elke 2 dagen.

Bron: 1Day One, Foodwaste in België, Augustus 2022, n=1000 ; 2Voedselverlies.be ; *Binnen de categorie «Brood, graanproducten, aardappelen, rijst, deegwaren en peulvruchten»

