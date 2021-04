De medewerkers uit de kinderzorg trekken aan de alarmbel. In een open brief betreuren ze het feit dat er bij de Overlegcomités geen rekening wordt gehouden met de kinderzorg, die nochtans vooraan in de vuurlinie staat. “Wij willen werken, graag, maar dan ook graag veilig”, klinkt het.

Ongeveer een vierde van de huidige besmettingen met het coronavirus wordt vastgesteld bij kinderen en tieners. Het gaat om een stijging van respectievelijk 56 en 60 procent. Toch zijn die verontrustende cijfers voor de overheid blijkbaar geen reden om extra maatregelen te treffen in de kinderzorgsector.

Nood aan erkenning

Daar moet dringend verandering in komen, zo roept de kinderzorg op in een open brief. Ze willen onder meer dat er eindelijk gedacht wordt aan hun veiligheid, dat de kinderzorg erkend wordt als essentieel beroep, en dat er een adequate verloning voorzien wordt.

“Geachte Heren De Croo en Beke,

Geachte Politici,

Geachte medewerkers van Kind en Gezin, organisators, verenigingen, (groot)ouders, en iedereen die belang heeft bij de Kinderopvang.

Kinderzorg is geen 1-aprilgrap, de kinderbegeleiders zijn het beu! Vlaanderen telt ruim 20.000 kinderbegeleiders in voor- en buitenschoolse opvang, waaronder een kleine 5.000 onthaalouders. Reeds sedert het begin van de pandemie blijven wij op post. Wij doen ons werk met hart en ziel, want voor de verloning moet je deze job niet kiezen. Wij drogen traantjes en snottebellen, geven kusjes op kapotte knieën en knutselen naar hartenlust.

Na de laatste persconferentie is voor ons echter de maat meer dan vol. Alweer werd de kinderopvang niet genoemd en niet betrokken. Wij moeten maar ‘gewoon’ paraat blijven staan.

Vanuit pedagogisch oogpunt wordt aangeraden om bij kinderen onder de 6 jaar niet met een mondmasker te werken. Wij staan dagelijks in het snot, de onthaalouders werken in eigen huis. Wij zijn bang voor onze gezondheid en die van ons gezin. Begeleiders in BKO doorbreken de bubbels uit diverse scholen en klassen. Wij willen werken, graag, maar dan ook graag veilig. De vaccinatielijst voor zorgpersoneel telt ruim 80 beroepen, van conciërge tot rookstopbegeleider, maar de kinderzorg werd vergeten. Als wij geen zorg zijn, wat zijn we dan wel?

Men beweert dat kinderen onder de 6 jaar niet of nauwelijks besmettelijk zouden zijn, maar hoe kan je dat weten als deze kinderen zelden worden getest? De besmettingscijfers van kinderbegeleiders en ouders van jonge kinderen stijgen nochtans even hard als elders in de maatschappij.

Minister Beke, met uw ‘begrip’ zijn wij niets. We hebben lang genoeg gezwegen.

Wij eisen erkenning, een stem rond de tafel. Erkenning als zorgberoep, als essentieel beroep, met voorrang bij de vaccinaties. Wij eisen een degelijk loon voor onze 50-urige werkweek, een gelijkschakeling van de subsidies en voor de onthaalouders eindelijk de aanpak van het non-statuut. Wij eisen respect!

De Vlaamse en federale regering spelen deze zwarte piet al jarenlang aan elkaar door. Als u niet voor ons opkomt, dan gaan we het zelf moeten doen. Kunt u zich voorstellen wat er zou gebeuren als alle kinderbegeleiders in Vlaanderen en/of België̈ gedurende zelfs maar 1 dag het werk zouden neerleggen? Het is 5 over 12!

Wij zorgen verder, wie zorgt er voor ons?”

#zorgvoordekinderzorg

#puericulTRISTES

#careforchildCARE

#kümmeredichumdieKinderbetreuung

De open brief werd intussen al door meer dan 1.000 kinderbegeleiders ondertekend. Een petitie die sinds vorige week online staat, behaalde zelfs al meer dan 5.000 handtekeningen.

Het bericht Kinderzorg slaakt noodkreet in open brief: “Wij zijn bang voor onze gezondheid” verscheen eerst op Metro.