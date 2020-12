Er bestond blijkbaar verwarring over, maar kinderen tellen binnenshuis wel degelijk mee als een knuffelcontact. Dat bevestigt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum. De verduidelijking kan gevolgen hebben voor de manier waarop Belgen kerst mogen vieren.

Kinderen jonger dan twaalf jaar worden bij de coronamaatregelen veelal ontzien: ze moeten geen mondmasker dragen, ze mogen in groep spelen in de speeltuin… Maar binnen in de woning tellen zij wel volwaardig mee, zo blijkt nu. Per gezin is slechts één knuffelcontact toegestaan en dat betekent dus één kind of één van zijn ouders. Beiden kan niet.

Geen onderscheid

Volgens Yves Stevens is dat ook altijd zo meegedeeld. “Al sinds de maatregel geldt, sinds november, is dat zo bepaald. Ook op onze coronawebsite wordt geen onderscheid voor kinderen gemaakt”, zegt hij. De woordvoerder reageert dan ook verwonderd op de commotie die de verduidelijking opwekt.

Moeilijkheden voor kerst

Met de feestdagen in aantocht, kan deze verduidelijking wel een invloed hebben op de manier waarop gezinnen kerst mogen vieren. Op 24 en 25 december mag een gezin slechts één en dezelfde bezoeker ontvangen. Voor alleenstaanden gaat het om twee mensen: zijn knuffelcontact en één extra persoon. Buiten, in open lucht, mogen maximaal vier personen samen afspreken. Kinderen tot 12 jaar tellen dan niet mee.

Maar ook voor alledaagse situaties zou deze regel problemen kunnen opleveren. Bijvoorbeeld als vriendjes komen spelen, kleinkinderen bij de grootouders op bezoek komen of als men wil babysitten.

