Kies de juiste lingerie voor jouw figuur

Heb jij veel meer bh’s liggen dan je eigenlijk draagt? Kies je altijd lukraak een ander model uit? En weet je eigenlijk nog altijd niet goed welke maat je precies hebt? Dan kan je nog wat hulp gebruiken bij het kiezen van nieuwe lingerie. Veel vrouwen dragen namelijk nog altijd niet de juiste lingerie. En dat is spijtig, want ondergoed dat perfect past, voelt zalig en ziet er ook nog eens supergoed uit. Tijd om uit te zoeken wat beter kan!

Juiste maat

Het kiezen van de juiste lingerie begint bij het kennen van je maat. Veel vrouwen kopen nog te vaak de verkeerde cupmaat of de verkeerde omtrekmaat. Daarom is het een goed idee om een beroep te doen op experten. Zij zullen je met veel plezier opmeten. Laat dat ook regelmatig opnieuw doen, want door hormonen of gewichtsschommelingen kan je cupmaat af en toe veranderen.

Voor jou

Als je je maat kent, kan het echt beginnen. Kies je lingerie vooral voor jezelf en niet voor hem. Ook al heeft hij een voorkeur voor body’s of strings, kies waar jij je het mooiste in voelt. Ook lingerie in een grote maat kan heel mooi zijn. Als je je er goed en zelfverzekerd in voelt, zal je er sowieso sexy uitzien. Probeer ook een aantal setjes aan te schaffen of koop je bh’s en slipjes zoveel mogelijk in dezelfde kleur. Een matching outfit zal je een stuk zelfverzekerder maken.

Variatie

Zorg voor genoeg gevarieerde slips in je kast, zodat je voor elke gelegenheid weet wat je moet aantrekken. Je wil bijvoorbeeld niet dat je ondergoed zichtbaar is tijdens het sporten of onder een strakke outfit. Naadloze boxershorts voor dames zijn bijvoorbeeld onzichtbaar onder je kleding en ideaal om te sporten dus. Ze zitten bovendien erg comfortabel. Een goede aanvulling bij je strings of sexy brazilians dus.

Voorzichtig

Ondergoed waar je je goed in voelt én dat ook een mooi design heeft, is meestal niet zo goedkoop. Lingerie is vaak ook heel delicaat. Ga er daarom voorzichtig mee om. Draag een bh bijvoorbeeld maximaal twee keer en was hem daarna met de nodige aandacht. Het allerbeste is om dat met de hand te doen, maar in een wasnetje en op lage temperatuur kan het ook in de wasmachine. Hang je bh daarna voorzichtig op aan een droogrek. Hoe voorzichtiger je met je lingerie omgaat, hoe langer je er plezier van zal hebben.