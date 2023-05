Hoe houd je je raamdecoratie in topconditie? Ontdek de beste schoonmaaktips

Wil je zo lang mogelijk genieten van mooie raamdecoratie in je interieur? Dan moet je ze met veel liefde en zorg behandelen! Raamdecoratie is namelijk erg kwetsbaar en vereist de nodige zorg en voorzichtigheid. Het schoonmaken van raamdecoratie verschilt per type en materiaal. Ontdek hier onze beste tips voor onderhoud en schoonmaak!

Linnen gordijnen

Linnen is van nature kwetsbaar. Koop je dus linnen gordijnen, zorg er dan voor dat ze voor een deel uit polyester bestaan. Dat maakt het onderhoud ervan makkelijker. Je linnen gordijnen wassen doe je best altijd op een lage temperatuur. Vermijd ook het gebruik van de droogkast, maar laat je gordijnen gewoon aan de lucht drogen. Bekijk ook altijd de wasinstructies van je gordijnen. Daar staat op wat wel en niet mag. Draag hoe dan ook zorg voor je gordijnen wanneer je ze wast en onderhoudt. Zo verleng je hun levensduur en kan je langer genieten van mooie, frisse gordijnen in je interieur.

Houten, houtlook of aluminium jaloezieën

Ook wanneer je jaloezieën als raamdecoratie hebt, doe je er goed aan deze op gepaste wijze te onderhouden. Jaloezieën bestaan doorgaans uit horizontale lamellen, waarop helaas veel stof kan blijven liggen. Je kan de lamellen op verschillende manieren schoonmaken. Gebruik bijvoorbeeld een plumeau of droge stofdoek. Kantel de lamellen naar beneden en neem de gehele kant af met een doek. Werk van links naar rechts en van boven naar onder. Wil je ze op een snellere manier schoonmaken? Gebruik dan je stofzuiger met de kleine borstelkop. Let erop dat je de lamellen niet beschadigt!

Beschik je over houten jaloezieën? Vermijd dan (agressieve) schoonmaakmiddelen! Heb je te maken met hardnekkig vuil of heel veel stof? Gebruik dan een licht vochtige (niet natte!) doek om het grootste vuil te verwijderen. Ook zijn er speciale reinigingsborstels voor jaloezieën te koop in gespecialiseerde (web)winkels.

Plisségordijnen

Plisségordijnen zijn gordijnen met een honingraatstructuur. Hierdoor hebben ze een isolerende functie. Helaas kan dit type gordijnen veel stof vangen. Je kan ze het beste schoonmaken en onderhouden met de stofzuiger en een kleine, zachte borstelkop.

Overgordijnen

Overgordijnen moeten ook regelmatig schoongemaakt worden. Meestal zijn ze te omvangrijk om zomaar in de wasmachine te stoppen. Bovendien is een standaard wasje ook niet de geschikte manier om ze schoon te maken. Breng ze liever naar een stomerij. Professionals weten exact hoe je overgordijnen het best reinigt en daardoor geniet jij langer van mooie, kwalitatieve gordijnen.