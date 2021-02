Het kernkabinet is het eens geraakt over de pandemiewet. Dat bevestigt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V).

CD&V-voorzitter Joachim Coens tweette dat minister van Verlinden iedereen op één lijn gekregen heeft.

#pandemiewet ligt klaar om naar parlement te gaan, dankzij het harde werk van @anneliesvl om iedereen op 1 lijn te krijgen en de stroom aan commentaar van non-believers te trotseren. Stap vooruit voor onze democratie! — Joachim Coens (@joachimcoens) February 26, 2021

Voorsmaakje

In Le Soir gaf minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden al een voorsmaakje van de wet waaraan ze werkt. “In geval van een alarm moet worden uitgemaakt of men al dan niet in een crisisfase zit, een gezondheidscrisis of een pandemie. Dat moet in een koninklijk besluit vastgelegd worden. Daarna volgt een lijst van maatregelen die in dergelijke situatie genomen moeten worden. Het gaat om gelijkaardige maatregelen zoals die vandaag genomen werden, zoals een beperking van verplaatsingen, de sluiting van niet-essentiële diensten, de avondklok en de mondmaskerplicht”, legde ze uit.

De toekomstige pandemiewet komt niet in de plaats van de bestaande instrumenten, zoals de wet van 2007 over de civiele veiligheid, die vandaag aan de grondslag ligt van de coronamaatregelen, maar moet gezien worden als een bijkomende wettelijke basis.

Roep naar parlementair debat

De huidige gezondheidsmaatregelen werden bij koninklijk besluit uitgevaardigd, dat zich baseert op de wet van 2007 en de politiewet. Maar die basis begint te wankelen door de duur van de crisis. Sinds meerdere weken wordt de roep naar een parlementair debat over de maatregelen steeds luider. In overleg met de voorzitster van de Kamer heeft premier Alexander De Croo beloofd dat het voorontwerp van wet eerst aan het parlement zal worden voorgelegd en pas na debat naar de Raad van State wordt doorgestuurd.

