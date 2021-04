Jongeren stellen het behalen van een rijbewijs vaker uit tot het moment dat ze beginnen werken, en er dan plots dringend een nodig hebben. Dat blijkt uit een online bevraging door mobiliteitsclub VAB bij ruim 2.800 jongeren die bezig zijn met het behalen van het rijbewijs of het recentelijk behaald hebben.

Daarnaast verscherpt ook de coronacrisis volgens VAB de noodzaak van een rijbewijs, omdat het openbaar vervoer minder populair is. Een op de drie jongeren zegt door corona sneller een rijbewijs te willen halen.

Lagere slaagkansen

VAB stelt voorts vast dat sinds 2016, toen het theorie-examen voor het behalen van het rijbewijs B stapsgewijs aangepast werd, de slaagpercentages sterk daalden. Na vijf jaar liggen ze nog steeds 18% lager dan voor het ingaan van de veranderingen. Dat wijst er volgens VAB op dat jongeren nog steeds geen goed leertraject gevonden hebben om zich voor te bereiden op het theorie-examen.

Snelcursus

“Het verwondert dan ook niet dat jongeren teruggrijpen naar snelcursussen (waarbij je in één dag zowel de wegcode krijgt aangeleerd als het examen kan afleggen) in de hoop daarmee hun kansen te vergroten”, klinkt het. VAB vraagt zich evenwel af wat er na dat examen van de verkeerscode blijft hangen bij iemand die zo’n snelcursus volgde en wat het effect is op de verkeersveiligheid.

Vervalste attesten

Uit een reportage van het VRT-programma Pano bleek deze week ook al dat het in Vlaanderen mogelijk is om te slagen voor een theorie-examen zonder de wegcode te kennen en om online vervalste attesten te kopen waarin vermeld staat dat theorielessen gevolgd werden. Een reporter slaagde er daarnaast zelfs in om bij een erkende rijschool een vals bekwaamheidsattest te kopen, om met een voorlopig rijbewijs alleen de baan op te kunnen.

Het bericht Jongeren stellen behalen van rijbewijs vaker uit verscheen eerst op Metro.