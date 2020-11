De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft in een korte toespraak benadrukt dat er “geen twijfel” over bestaat dat hij als winnaar van de verkiezingen zal worden uitgeroepen, eens alle stemmen geteld zijn. Tegelijkertijd maant hij zijn aanhangers wel aan tot kalmte en geduld.

“Het lijdt geen twijfel dat, van zodra de telling voltooid is, senator Kamala Harris en ik zullen worden uitgeroepen tot de winnaars”, verklaarde Biden donderdag tijdens een korte toespraak in Wilmington, in de staat Delaware.

“Proces aan het werk”

Biden riep de Amerikanen ook op om rustig te blijven, nu het definitieve resultaat nog op zich laat wachten. “Blijf kalm, het proces is aan het werk”, zo klonk het. “Democratie is soms rommelig en vergt soms wat geduld, maar dat geduld wordt al meer dan 240 jaar beloofd met een stelsel waar de hele wereld jaloers op is», aldus Biden. «In Amerika is elke stem heilig en het is de wil van de kiezers die de president kiest.”

Spannende strijd

Net als in zijn vorige toespraken, eiste Biden de overwinning nog niet op.

Biden en zijn running mate Harris leiden in de strijd om het presidentschap nog altijd met 253 kiesmannen, tegen 214 voor zittend president Donald Trump. Om president te worden zijn minstens 270 stemmen in het kiescollege nodig.

Pennsylvania

In de mogelijk cruciale staat Pennsylvania (20 kiesmannen) is de achterstand van Biden geslonken tot zowat 80.000 stemmen, zo blijkt uit de gegevens van de Amerikaanse media. Er moet nog 7 procent van de stemmen worden geteld. Het staatshoofd heeft nog zowat een half miljoen stemmen voorsprong.

In Arizona, een andere staat die nog onbeslist is, dreigt het tellen van de stemmen nog aan te slepen tot het weekend.

Ook in Nevada, North Carolina, Georgia en Alaska is het nog wachten op een resultaat dat duidelijk genoeg is om een winnaar uit te roepen.

