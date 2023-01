Je eerste pak kopen? Hier moet je op letten!

Voor vrijwel elke man komt er een moment waarop het tijd wordt voor het kopen van een eerste pak. Misschien heb je het nodig voor een speciale gelegenheid zoals een bruiloft, of misschien heb je een baan gescoord waarbij het dragen van een pak vereist is. Wanneer je een pak gaat kopen wil je natuurlijk wel de goede keuzes maken. Het kopen van een pak is immers een investering. Je wil dan ook dat het pak lang meegaat, tijdloos is, en van goede kwaliteit is. Wij zochten uit waar jij op moet letten bij de aankoop van jouw eerste pak.

Het materiaal

Wanneer je een pak gaat kopen is het belangrijk om te letten op de stof waarvan het pak gemaakt is. Wol is een van de meest voorkomende stoffen waarvan een pak gemaakt wordt. Dit komt omdat wol in verschillende types verkrijgbaar is. Denk maar eens aan kasjmier of tweed. Het fijne van wol is dat het geschikt is voor zowel de zomer als de winter omdat het een ademende stof is. Het is aan te raden om bij de aanschaf van een eerst pak voor een stof te kiezen die je het hele jaar kunt dragen. Het zou immers zonde zijn als je meteen twee pakken moet aanschaffen. Wil jij wél een zomer en een winterpak? Dan kun je voor de zomer kiezen voor een dunne en lichte stof zoals linnen. Voor de winter kun je kiezen voor een stof zoals flannel of tweed. Wil jij een pak hebben met een casual look? Dan kun je het beste kiezen voor katoen.

De kleur

De kleur is ook een belangrijk onderdeel van jouw pak. Wanneer je een eerste pak gaat aanschaffen is het aan te raden om voor een van de basiskleuren te gaan. Dit zijn; donkerblauw, marineblauw, midden grijs of antraciet. Deze kleuren kun je namelijk het hele jaar dragen en zijn geschikt voor vrijwel elke gelegenheid. Er zijn genoeg mooie heren pakken te vinden in de basiskleuren.

De juiste maat

Het dragen van de juiste maat is misschien wel het allerbelangrijkste. Een pak is pas mooi als het goed zit. Je kunt een ontzettend duur pak kopen, als het niet goed past dan ziet het er niet goed uit. Hierbij is het vooral belangrijk om te letten op de pasvorm rondom de schouders. De mouw- en broek lengte kan altijd nog vrij eenvoudig aangepast worden. Het aanpassen van de schouders gaat helaas niet. Wanneer een jasje of blouse niet mooi zit bij de schouders is het dus beter om voor een ander pak te gaan. Een te groot of te klein pak is geen gezicht.

Bepaal een budget

Het aanschaffen van een goed passend pak is een investering. Het is wel even iets anders dan het aanschaffen van een nette pantalon of blouse. Het is belangrijk om van te voren een bepaald budget in gedachte te hebben. Op deze manier kun je gericht zoeken en kom je niet voor verrassingen te staan bij de kassa.

Tips voor het dragen van een pak

Heb jij eindelijk een pak gevonden? Dan hebben wij als afsluiter nog een aantal nuttige tips voor het dragen van een pak:

– Zorg ervoor dat jouw stropdas altijd donkerder is dan jouw blouse. De stropdas zorgt namelijk voor contrast.

– De lengte van de stropdas is ontzettend belangrijk. Deze moet tot net boven de broekriem uitkomen. Een te lange of te korte stropdas is geen gezicht.

– Maak het knoopje van het jasje altijd los wanneer je gaat zitten. Op deze manier voorkom je dat het knoopje op den duur afscheurt. Wanneer je gaat staan kun je het knoopje weer dicht maken. Let erop dat je alleen het bovenste knoopje dicht maakt, het onderste knoopje wordt nooit dicht gedragen.

– Zorg voor passende schoenen voor onder jouw pak. Jouw riem kun je vervolgens weer met jouw schoenen laten matchen. Zorg ervoor dat jouw schoenen en riem dezelfde kleur hebben.

– De mouwen van jouw blouse horen net iets onder het pak uit te komen. Je mag dus nog een klein randje van jouw blouse laten zien. Let er wel op dat de blouse maximaal 2 cm mag uitsteken, anders zijn de mouwen simpelweg te lang.

Zoals je ziet komen er best wel wat details kijken bij het kiezen van een eerste pak. Het is daarom aan te raden om je te laten informeren door het personeel om te kijken welke kleur en stijl het beste bij jou past. Ook het kiezen van de juiste maat kun je beter aan professionals overlaten. Op naar een nieuwe lifestyle met een mooi, passend pak!