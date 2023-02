Dit zijn de tips voor een hippe tuin

Je tuin is een geweldige manier om kleur en leven toe te voegen aan zowel je binnen als buitenruimte. Want een hippe kleurrijke tuin zorgt natuurlijk voor een mooi uitzicht, ook vanuit binnen. Maar als je ervoor wilt zorgen dat je tuin deze zomer hip en trendy is, zijn er een paar tips en tricks die je misschien wel kunt gebruiken. Van het kiezen van de juiste planten tot het gebruik van accessoires. Er zijn veel manieren om je tuin die hippe uitstraling te geven. Het begint natuurlijk al bij het plaatsen van een omheining. Zo kun je bijvoorbeeld een houten schutting kopen bij HomingXL. Hieronder vind je nog een paar tips om je tuin te transformeren tot hippe ruimte.

Kies de juiste planten





De eerste stap bij het aanleggen van een hippe tuin is het kiezen van de juiste planten. De huidige trends richten zich op veel en grote bloemen in felle kleuren, dus denk er eens over na om wat van dit soort bloemen te planten in je tuin. Uiteraard kun je zelf bepalen wat jij de mooiste kleurencombinatie vindt en naar welke bloemen jouw voorkeur gaat. Je kunt ook een fijne patio maken en daarop bloemen en planten in potten plaatsen. Meer weten over hoe je zelf een patio of vlonder maakt? Klik hier.



Gebruik accessoires





Accessoires zijn essentieel bij het hip maken van je tuin, dus vergeet deze vooral niet mee te nemen in je tuinontwerp. Denk aan het toevoegen van een aantal meubelstukken, zoals comfortabele stoelen of banken waar mensen kunnen ontspannen. En waar je zelf kunt genieten van het uitzicht op je mooie bloemen en planten. Je kunt ook buitenverlichting toevoegen, zoals sfeervolle priklichtjes of handige solar lampen voor dat extra beetje gezelligheid.

De verschillende elementen

Een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat je tuin deze zomer een trend is, is door met de elementen van de natuur te werken. Denk aan het toevoegen van wat aarde of een kleine zandvlakte waar je weer planten bij kunt plaatsen of andere tuinbedekking. En als je nog genoeg ruimte hebt in je tuin kun je ook een grote vuurschaal plaatsen. Dat maakt je tuin helemaal een hippe plek waar je graag tijd doorbrengt.

Kortom een hippe tuin aanleggen is veel makkelijker dan dat het lijkt! Het gaat er juist om dat jouw creativiteit naar voren komt. Het kiezen van de juiste planten, het gebruik van accessoires en het werken met de elementen van de natuur zijn allemaal manieren om elke tuin om te toveren tot hippe plek. Met deze tips kun je een prachtige tuin aanleggen die elke keer weer de aandacht trekt. Veel plezier!