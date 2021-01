Tegen het einde van de maand januari wil Israël ongeveer een vijfde van zijn negen miljoen inwoners gevaccineerd hebben tegen het coronavirus. Twee miljoen mensen moeten dan twee dosissen van het vaccin van Pfizer/BioNTech hebben ontvangen.

Israël gooit internationaal hoge ogen met zijn snelle vaccinatiecampagne. Op 19 december was premier Benjamin Netanyahu de eerste Israëli die – live op televisie – werd ingeënt. Sindsdien hebben al meer dan 1 miljoen van zijn landgenoten een dosis van het vaccin toegediend gekregen, tegenwoordig aan een tempo van 150.000 spuitjes per dag. Op het einde van de maand moeten zo dus minstens 2 miljoen Israëli’s hun twee dosissen van het vaccin hebben ontvangen.

Twee dosissen per persoon

Eerder had Netanyahu te kennen gegeven dat een kwart van de bevolking eind januari ingeënt zou zijn, maar het tempo van de vaccinaties moet wat worden bijgesteld. Dat moet de autoriteiten de ruimte geven de stocks beter te beheren en toelaten dat voldoende mensen met een interval van drie weken twee dosissen krijgen, zo legde Hezi Levi uit. De Israëlische regering hoopt begin maart de coronacrisis achter zich te kunnen laten, enkele weken voor de parlementsverkiezingen van 23 maart.

Goeie organisatie

Uit een reconstructie in de New York Times blijkt dat Israël nu de vruchten plukt van zijn in grote mate gedigitaliseerde en gecentraliseerde gezondheidszorg en overheid. Het knoopte ook al erg vroeg onderhandelingen met de farmabedrijven aan over de levering van vaccins. Net omwille van de prima reputatie van de Israëlische gezondheidszorg op het vlak van efficiëntie en gegevensverzameling waren Pfizer en BioNTech ook bereid snel te schakelen, zo luidt het in de krant.

