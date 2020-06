Marc Van Ranst is ondertussen een vast onderdeel van ons kotmeubilair geworden. Hoe je het ook draait of keert, aan een van ’s lands bekendste virologen is geen ontkomen. Speciaal voor ons blikt hij terug op wat al geweest is, maar kijkt hij ook voorzichtig naar wat de toekomst ons nog zal brengen. «Het zal pappen en nathouden zijn.»

Dag meneer Van Ranst, er zijn de laatste tijd heel wat versoepelingen geweest. Zien we daar de effecten van in de cijfers?

Marc Van Ranst: «We zien nog altijd een verlaging van de gevallen en van het aantal opnames in de ziekenhuizen. We monitoren dat voortdurend, maar het is moeilijk om aan te geven wat de cijfers over een aantal weken zullen zijn. We hopen alleszins dat het aantal besmettingen niet terug zal stijgen.»

Er staan nog wel wat versoepelingsmaatregelen op het programma, zoals de horeca die zijn deuren terug mag openen. Hoe zal dat in zijn werk gaan?

«Het zal natuurlijk afhangen van hoe de epidemie verder zal verlopen, maar de mogelijkheid om terug op café of restaurant te gaan, bestaat zeker. Al zal dat met een beperkter aantal tafels zijn, of met voldoende afstand tussen de tafels. Cafés zullen dan weer gebruik moeten maken van hun terrassen. Dat kan je allemaal natuurlijk ook pas doen als de sociale contacten die we mogen hebben, uitgebreid worden, anders kan je alleen maar met je familie op café gaan.»

Ook hebben enkele Europese landen hun grenzen weer geopend, zodat we deze zomer daar op vakantie kunnen. Denkt u dat dat verstandig is?

«We moeten ons eerder afvragen of de mensen wel wíllen reizen. Het lijkt mij alleszins niet verstandig om nu in een overvol vliegtuig te gaan zitten, zeker wanneer de vliegreis uren duurt en je al die tijd een masker moet dragen. Dat ga ik mijn gezin besparen.»

«De voorbije twee jaar ben ik in België en in Nederland op vakantie geweest, daar heb ik heel mooie herinneringen aan. Maar voorlopig heb ik hier nog genoeg werk, dus ik heb nog geen plannen gemaakt.»

Hebben we specifieke lessen getrokken uit deze crisis?

«Ja, we hebben geleerd dat de ‘test & tracing’ superbelangrijk is en dat we dat nu echt goed onder controle moeten krijgen. Dan kunnen we elk haardje dat er is onmiddellijk blussen. We moeten dat foutloos kunnen doen, want dan wordt de crisis pas beheersbaar. Als we het virus zijn gang laten gaan, moeten we terug maatregelen nemen.»

«We weten nu ook dat als we maatregelen opleggen, de bevolking die zeer goed opvolgt. Alle bevolkingsgroepen hebben zich er trouwens aan gehouden. Er waren mensen die riepen dat de ramadan een fiasco zou zijn, maar er is heel verantwoordelijk mee omgesprongen. Dat betekent dat we met een maatschappij zitten waarin mensen zich zeer gedisciplineerd gedragen wanneer het nodig is.»

Toch een mooie conclusie.

«Absoluut, want wie had dat kunnen voorspellen? Je hebt natuurlijk altijd een aantal gepatenteerde onnozelaars die dan bijvoorbeeld een rechtszaak tegen de overheid starten vanwege een schending van de mensenrechten, of toch lockdownfeestjes houden. Maar gelukkig is dat de minderheid.»

Kunnen we al beter inschatten wanneer het coronavirus meer op een verkoudheid zal gaan lijken? En is er al zicht op een vaccin?

«We mogen niet verwachten dat COVID-19 over enkele jaren al een verkoudheidsvirus is, dat duurt namelijk decennia. Maar we hebben nog nooit zoveel over een virus geleerd op zo’n korte tijd. Het tempo waaraan we informatie verzamelen over het coronavirus ligt enorm hoog, waardoor we over anderhalf jaar hopelijk een werkend vaccin hebben.»

Wat dan in de tussentijd?

«Ja, dat is pappen en nathouden. Uiteindelijk gaan we wel gewend raken aan de situatie. Nu wordt nog elke dag op het nieuws gemeld hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, maar dat zal op den duur niet meer het geval zijn, dan klinkt de vraag: ‘Hoe is het nog met het coronavirus?’»

«Elke crisis verandert natuurlijk de maatschappij, dat gebeurt nu ook: mensen zullen meer thuis werken, er zal meer aandacht zijn voor handhygiëne, we gaan onze afstand bewaren en elkaar geen hand meer geven. Ook wie ziek is, zal niet meer naar kantoor gaan. Dat zijn zaken die wel zullen blijven.»

Hebt u de voorbije maanden ook op persoonlijk vlak iets geleerd?