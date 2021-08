“Ik had moeten instemmen met dat verdomde vaccin”: Michael’s laatste woorden voor hij stierf aan het coronavirus

Michael wilde wachten om “de effecten van het vaccin op anderen” te zien voordat hij het vaccin kreeg. Hij heeft nooit de kans gekregen.

De meer besmettelijke Delta-variant blijft over de hele wereld voor problemen zorgen. Hoewel de vaccinatie in veel landen goed vordert, is het deel van de bevolking dat gevaccineerd is nog niet groot genoeg om het virus een halt toe te roepen.

Geen antivaxers

Zoals veel mensen besloot Michael Freedy, een 39-jarige Amerikaan die in Las Vegas woont, te wachten met zich te laten vaccineren: “We wilden een jaar wachten om de effecten op anderen te zien, maar we waren nooit van plan ons niet te laten vaccineren,” vertelde zijn verloofde Jessica aan de plaatselijke media. Helaas liep Michael het virus op tijdens een vakantie in San Diego. Hij kreeg al snel symptomen en werd gevraagd thuis te blijven in quarantaine. Maar zijn toestand verslechterde snel en Michael moest uiteindelijk in het ziekenhuis worden opgenomen. Een paar dagen na zijn opname, verloor hij uiteindelijk het leven.

Solidariteitsactie

Op de GoFundMe-website werd een inzamelingsactie gestart om Jessica te helpen voorkomen dat ze zich in deze moeilijke tijd zorgen moet maken over haar financiën. Op de pagina staat in een van de laatste berichten die Michael kort voor zijn dood stuurde: “Ik had moeten instemmen met dat verdomde vaccin”. Michael laat een vrouw en vijf kinderen achter, waaronder een 17 maanden oude baby.

