De resultaten van een klinische studie naar het coronavaccin van Pfizer hebben uitgewezen dat het vaccin zeer effectief is. Dat heeft het farmaceutisch bedrijf zelf aangekondigd op maandag. Wetenschappers reageren blij verrast op wat “een historisch moment” wordt genoemd.

Pfizer is niet kwistig met de details over de eerst grootschalige studie naar hun coronavaccin, maar wat we weten, is alvast veelbelovend. De klinische proef werd uitgevoerd bij proefpersonen die nog nooit besmet zijn geweest met het coronavirus. Ze lieten zich vrijwillig inenten met het testvaccin. Volgens Pfizer wijst een eerste analyse, die werd uitgevoerd door een extern panel van experten, uit dat het vaccin meer dan 90 procent effectief was in het voorkomen van een besmetting met het coronavirus.

Een beschermingsniveau van meer dan 90 procent is uiterst hoog en komt overeen met zeer efficiënte kindervaccins, zoals dat voor de mazelen. Hoewel ze nog prematuur zijn en meer lange termijn-onderzoek nodig is, zijn wetenschappers positief verrast over de resultaten.

“Een historisch moment”

“Dit is echt een spectaculair hoog getal”, zegt Akiko Iwasaki, immunoloog aan Yale Universiteit van Yale. “Ik had niet verwacht dat het zo hoog zou zijn”, klinkt het. Volgens dr. Saad B. Omer van diezelfde universiteit “kan dit vaccin zeer invloedrijk zijn om de curve af te buigen.” Hij voegt er aan toe dat, indien het Pfizer-vaccin die hoge werkzaamheid van 90 procent behoudt, het efficiënter zou zijn dan het reguliere griepvaccin.

“Een historisch moment”, zo spreekt Kathrin Jansen, hoofd vaccinonderzoek en -ontwikkeling bij Pfizer, in een interview met de New York Times over de eerste resultaten. “Dit was een verwoestende situatie, een pandemie, en we zijn erin geslaagd om binnen een jaar met een vaccin te komen – iets dat niemand ooit heeft bereikt”, klinkt het.

Goedkeuring

Als volgende stap in het proces naar een vaccin zal Pfizer later deze maand de Amerikaanse Food and Drug Administration vragen om het vaccin officieel goed te keuren. Dat is enkel mogelijk wanneer er twee maanden lang gegevens zijn verzameld over de werking en mogelijke bijwerkingen van het vaccin. Volgens de bedrijfsleiders zal Pfizer eind 2020 genoeg doses hebben geproduceerd om 15 tot 20 miljoen mensen in te enten met hun vaccin. Momenteel bevinden elf vaccins van verschillende farmabedrijven zich in het laatste stadium van ontwikkeling, maar Pfizer is het eerste bedrijf dat positieve resultaten naar voren kan schuiven. Verschillende onafhankelijke experts waarschuwen echter voor te snel enthousiasme over voorbarige resultaten. Ze benadrukken het belang van lange termijnonderzoek. Lees ook: Piek van tweede coronagolf ligt achter ons: “De curve lijkt gebroken”

