De coronacijfers lijken opnieuw de goede richting uit te gaan. “Maar als we echt in een veilige haven willen terechtkomen, moet de circulatie van het virus minstens 10 keer lager liggen”, zo heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vandaag gezegd in De Ochtend. Maar er is niet alleen een drastisch lagere circulatie van het virus nodig. Er is bijvoorbeeld ook nood aan een efficiënte teststrategie en contactopsporing.

De strengere coronamaatregelen beginnen stilaan hun vruchten af te werpen. Maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) blijft vrij voorzichtig. De “zeer vervelende en moeilijke beslissingen” zoals de sluiting van de horeca beginnen volgens hem een “beetje effect” te hebben.

De sp.a-minister wil niet te hard van stapel lopen en benadrukt dat de inspanningen nog lang moeten volgehouden worden. Een echt “veilige haven” komt pas in zicht als de cijfers “minstens 10 keer lager liggen”. Een concreet richtcijfer noemt Vandenbroucke niet. Experts spraken eerder wel al van een einddoel van minder dan 50 besmettingen per dag.

Coronabarometer?

Naast een drastisch lagere circulatie van het virus, moet er volgens Vandenbroucke ook een reeks randvoorwaarden vervuld worden, van een efficiënte teststrategie en een vlotte contactopsporing tot mensen die zich houden aan de quarantainemaatregelen. De combinatie van al die ingrepen moet ervoor zorgen dat eventuele opflakkeringen snel opgespoord kunnen worden en dus ook meteen de kop ingedrukt kunnen worden.

Vandenbroucke kwam ook terug op het verhaal van de lang aangekondigde coronabarometer. Dat instrument moet volgens hem “grondig herdacht” worden. Het idee voor zo’n barometer ontstond op een moment dat men geloofde dat er in stapjes kon versoepeld of verstrengd worden. “We hebben de les geleerd dat dat te simpel is”, aldus Vandenbroucke. Daarom moet er volgens de sp.a-minister verder gesleuteld worden aan de barometer.