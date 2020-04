Vandaag start de ramadan: voor deelnemende moslims betekent dat dertig dagen niet eten of drinken tussen zonsopgang en -ondergang. Sommigen zullen het samenzijn met vrienden of familie missen, anderen zien er ook de voordelen van in. Lees hier drie getuigenissen over de eerste ramadan in quarantaine.

Ook in België nemen moslims massaal deel aan de ramadan, de negende maand van de islamitische maankalender. Dat vasten wordt elke avond gebroken met de iftar of vastenmaaltijd, waarbij familie, vrienden of buren soms samen aan tafel schuiven. Iets wat in tijden van corona niet kan. Malika, Guler en Lev* vertellen hoe zij de ramadan in lockdown zullen aanpakken.

Malika (19) uit Borgerhout: “Geen familiebijeenkomst, maar wel een spiritueel ontbijt”

Malika studeert aan de universiteit van Antwerpen en krijgt nu voornamelijk online les. “In mijn vrije tijd hou ik mij zoals iedereen bezig met sporten en series kijken.” Het is haar achtste ramadan samen met het gezin en normaal gezien ook met de familie. “Bij ons is het echt een heel gebeuren, want ik heb een grote familie. Drie generaties breken ’s avonds samen de vasten, telkens bij een ander familielid. Dit jaar zal dat dus een pak stiller verlopen.” Een videogesprek kan die stilte volgens Malika niet invullen. “We hebben het overwogen, maar dat is gewoon niet hetzelfde. De bedoeling is om samen een maaltijd te eten, dat kan niet digitaal. We zullen elkaar gewoon af en toe eens bellen om te vragen hoe het gaat.”

Toch vind ze dat de lockdown ook voordelen heeft. “We staan ’s morgensvroeg op om tijdens zonsopgang even iets te eten. Normaal gezien kruip je na het bidden meteen weer in bed, omdat je vroeg op moet. Dat is jammer, want eigenlijk is dat net een heel belangrijk, spiritueel moment.” Nu ze kan uitslapen, is ze van plan om wat meer tijd te nemen voor dat ontbijtmoment. “En aangezien ik niet per se vroeg onder de lakens moet kruipen, kan ik ook wat langer genieten van de iftar.”

Guler (39) uit Oostvleteren: “Een knus gezinsmoment in plaats van een vol restaurant”

In normale tijden verwennen Guler en haar man Mohamed (47) hun klanten in het Ieperse restaurant ‘Captain Cook’. “Omdat we vooral Engelse en Australische toeristen over de vloer krijgen, is een afhaalservice niet echt een optie.” Dus ging het restaurant volledig dicht: een hele verandering voor de twee. “In de horeca werk je als een paard, en nu val je ‘pats-boem’ in een gat. We werken wat zaken af in het huis en genieten van het samenzijn, maar zo veel hebben we niet te doen.”

Dat werken mag dan wel een afleiding zijn, een job in de horeca maakt de vastenmaaltijd toch een stuk moeilijker. “Wanneer we aan de iftar mogen beginnen, zijn we normaal gezien aan het werk. Nu is er tijd om uitgebreid te koken. We maken voor- en hoofdgerechten en desserts met veel zin en detail, maar dat betekent niet dat we ons daarna volproppen.” Overdag zullen de dagen volgens Guler wel wat langer aanvoelen. Zowel haar familie als die van haar man wonen in het buitenland. “Mijn familie doet sowieso niet mee aan het vasten. Die van Mohamed wel, maar een samenkomst zit er dus ook andere jaren niet in. We maken het gewoon gezellig met de mama, papa en de twee kinderen.”

