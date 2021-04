Het ontwikkelen van de juiste vaardigheden voor het lezen van cryptografieken is een kunst. Deze nieuwe vaardigheid helpt je niet alleen de prijs van je favoriete munt te volgen, maar de crypto-candlesticksgrafieken zullen je ook veel vertellen over de trend van de markt. Veel experts zijn dan ook grote voorstanders van het gebruik van grafieken en technische analyses. Crypto-candlesticksgrafieken geven je namelijk een objectiever beeld van de prijs van de cryptovaluta, vergeleken met iets dat een beetje subjectiever is, zoals het gebruik van je intuïtie. Dit is dus ook mogelijk om te doen bij de Bitcoin koers, al moet je het dan natuurlijk wel goed uitvoeren. Met behulp van de uitleg die gegeven wordt in dit artikel zal dat wel lukken. Er zijn overigens een aantal verschillende manieren om naar de grafieken te kijken, maar de favoriet is toch wel de candlesticksgrafiek.

Stap 1: Tijdselectie

Als je een candlesticksgrafiek gebruikt om de koers te lezen dan bestaat stap 1 uit het selecteren van een bepaalde tijdsperiode. Met de cryptografieken kun je het tijdsbestek selecteren dat je door de kandelaars wilt laten dekken, dit is net zo belangrijk als Bitcoin vergelijken. Dit houdt in dat de cryptokandelaars alle transacties zullen tonen die in het geselecteerde tijdsbestek hebben plaatsgevonden. Als je favoriete tijdsbestek voor cryptocurrency bijvoorbeeld de grafiek van 5 minuten is, staat elke kaars dus voor 5 minuten. Natuurlijk hoeft dit niet beslist 5 minuten te zijn, dat is puur voor een voorbeeld. Het tijdsbestek kan namelijk aangepast worden, waarbij je kunt kiezen uit een paar standaard tijdframes. Voorbeelden hiervan zijn 5 minuten, 15 minuten, 1 uur, 4 uur, dagelijks, wekelijks en maandelijks.

Stap 2: Volume

Daarnaast zal een standaard cryptocurrency grafiek ook het volume weergeven. Dit toont je hoeveel handelsactiviteit plaatsvond tijdens het geselecteerde tijdsbestek. Hoe langer de volumebalk is, hoe meer koop- of verkoopdruk er is. Een groene volumebalk geeft een verhoogde interesse in de munt en koopdruk aan. Aan de andere kant zal een rode volumebalk een afname van de interesse in de munt en de verkoopdruk aangeven. Deze stap is met name van belang als je doet aan volumehandel. Je moet dan goed letten op de krachten van vraag en aanbod. Volumehandelaren die Bitcoin kopen zullen daarom zoeken naar gevallen van verhoogde aan- of verkooporders. Ze letten ook op de huidige prijsontwikkelingen en mogelijke prijsbewegingen. Over het algemeen zal een groter handelsvolume sterk neigen naar kooporders. Deze positieve volumetrends zullen beleggers ertoe aanzetten om een ​​nieuwe positie te openen. Aan de andere kant, als de cashflow en handelsvolumes afnemen, zien we een bearish divergentie, wat betekent dat het waarschijnlijk een geschikt moment is om te verkopen.

Stap 3: Bullish en bearish candlesticks Ten derde moet je bij het lezen van de Bitcoin koers onderscheiden dat er twee soorten candlesticks zijn: bullish candlesticks en bearish candlesticks. Standaard worden de bullish candlesticks weergegeven door groene kaarsen, wat aangeeft dat de prijs is gestegen gedurende het geselecteerde tijdsbestek. Als de slotkoers van een kaars van 5 minuten bijvoorbeeld hoger is dan de openingsprijs, is dat een bullish candlestick. Voor bullish candlesticks vertegenwoordigt de onderkant van het dikke gedeelte de openingsprijs, terwijl de bovenkant van de body de slotkoers vertegenwoordigt. De lonten van de kandelaars vertegenwoordigen de hoogste en laagste prijzen gedurende de geselecteerde periode. Dit werkt precies hetzelfde bij de bearish candlesticks. De kandelaars komen in verschillende vormen en maten. Deze prijsformaties van kandelaars zijn een geweldige manier om toekomstige markttrends te voorspellen. Er zijn veel kandelaarcombinaties die kunnen voorspellen wat er daarna zal gebeuren. Ze worden grafiekpatronen genoemd. Om de informatie die je uit de koers haalt te onderscheiden kan het slim zijn om gebruik te maken van een paar goede tools, al kun je ook alles zelf doen.