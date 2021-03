De socialistische vakbond ACOD Spoor heeft een aanzegging ingediend voor een 24 urenstaking bij het spoor op 29 maart, de nationale stakingsdag in het kader van de loononderhandelingen. Bij De Lijn hebben de christelijke en de socialistische vakbond samen een stakingsaanzegging ingediend. NMBS en Infrabel hebben de procedure van minimale dienstverlening opgestart, De Lijn kan de hinder moeilijk voorspellen.

Op 29 maart organiseren de christelijke vakbond ACV en de socialistische vakbond ABVV een nationale stakingsdag in de privésector in België, uit onvrede over de mislukte loononderhandelingen. Dat vertaalt zich ook bij het spoor en De Lijn.

ACOD Spoor, dat deel uitmaakt van het ABVV, heeft aanzegging ingediend voor een 24-urenstaking. Concreet zou de staking ingaan op zondag 28 maart om 22.00 uur en eindigen op maandag 29 maart om 22.00 uur. De christelijke spoorvakbond zal later deze week pas bepalen hoe het de stakingsdag wil invullen, aldus Luc Piens van ACV-Transcom. Door de socialistische aanzegging start bij spoornetbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS de procedure van minimale dienstverlening. Op basis van de werkbereidheid van de werknemers zal bekeken worden hoeveel en welke treinen er kunnen rijden tijdens de staking.

De Lijn

Ook bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn dreigt de dienstverlening verstoord te zijn op maandag 29 maart. Daar hebben de christelijke en de socialistische vakbond samen een stakingsaanzegging ingediend, zo bevestigen ze dinsdag. “We hebben een aanzegging ingediend voor een 24 urenstaking op de dag zelf, 29 maart”, zegt Stan Reusen van de socialistische bond ACOD. Volgens Jo Van der Herten van de christelijke vakbond zal de eventuele impact vermoedelijk afhangen van regio tot regio en van dienst tot dienst. Hij voegt daar wel aan toe dat “de opvolging meestal redelijk goed is.” De Lijn- woordvoerster Karen Van der Sype bevestigt de stakingsaanzegging, maar kan nog weinig zeggen over eventuele hinder. “Dat is altijd moeilijk te voorspellen”, klinkt het.

De loononderhandelingen hebben rechtstreeks betrekking op de werknemers van De Lijn, zeggen Reusen en Van der Herten. De ACV’er vindt de voorgestelde maximale loonstijging van 0,4 procent in het kader van de loononderhandelingen veel te laag. Specifiek voor De Lijn wijst hij erop dat vele werknemers, zoals de chauffeurs, tijdens corona aan het werk zijn gebleven. “De vraag is gesteld iets extra te doen voor hen, maar daar is niets van gekomen.” En er is volgens Van der Herten bijvoorbeeld ook geen onkostenvergoeding voor thuiswerkers.

