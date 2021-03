In het Gentse ziekenhuis AZ Jan Palfijn vraagt corona-coördinator Louis Ide om waakzaam te blijven nu een stijging van het aantal besmettingen zich voortzet. Maar ook voor een ’koelbloedige’ omschrijving van de situatie. “We zien een stijging, maar die is niet dramatisch”, klinkt het. “Er is geen sprake van een derde golf.”

In de Gentse regio liggen 38 patiënten in vier ziekenhuizen, waarvan er 19 beademd worden. “Dat zijn er 19 teveel, maar we moeten de situatie niet dramatiseren”, vindt Ide. Toch roept hij op tot waakzaamheid. Indien bedden op de afdeling Intensieve Zorgen worden ingenomen, kan ook andere zorg daaronder lijden.

Lokale aanpak

Om een derde golf te vermijden vraagt Ide aandacht voor lokale uitbraken. Hij gelooft in een aanpak waarbij lokale besmettingshaarden sneller geïdentificeerd worden en verwijst naar de situatie in Namen en Henegouwen, waar het aantal besmettingen momenteel erg hoog ligt.

Snel verder vaccineren

Dat ons land beslist heeft om de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin door te zetten, vindt Ide een “goede, rationele beslissing” en hij ziet geen indicatie om te geloven dat er een causaal verband is tussen het vaccin en de trombose. “Indien we stoppen met vaccineren heeft dat gevolgen. Het betekent dat mensen het coronavirus zullen krijgen en sterven. Dat mag je niet vergeten.”

Het bericht “Stijging, maar geen sprake van een derde golf” verscheen eerst op Metro.