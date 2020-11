Helderziendheid of clairvoyance is het zien van gebeurtenissen die zich op een ander moment of een andere locatie voordoen. Mensen die deze eigenschap bezitten noemen we helderzienden. Het is een waarneming buiten de bekende zintuigen waardoor veel mensen hier sceptisch tegenover staan.

Er zijn ook andere synoniemen die vaak door elkaar gebruikt worden voor een helderziende te benoemde waaronder paragnost, medium, ziener of waarzegster. Deze paranormale eigenschappen worden niet door iedereen aanvaard. Nochtans hebben verschillende helderzienden in de loop der tijden al straffe voorspellingen gedaan over de toekomst die later uitkwamen.

Helderziende 1: Nostradamus

Nostradamus is de bekendste helderziende. Hij verwierf roem met zijn voorspellingen in het boek Les Prophéties dat in 1555 verscheen. Het boek bestaat uit 10 centuriën en deze bevatten elk 100 kwatrijnen (vierregelige verzen). In de loop de jaren hebben vele auteurs het werk van Nostradamus proberen vertalen en uitgebracht met hun eigen interpretatie.

Sommige voorspellingen die hij deed waren de grote brand in 1666 in Londen, de opkomst van Hitler en de Tweede Wereldoorlog en de aanslagen op het WTC in 2001.

Helderziende 2: Baba Vanga

Baba Vanga is een Bulgaarse helderziende die de “Nostradamus van de Balkan” genoemd werd. Ze was blind en voorspelde de toekomst tot het jaar 5079 wat het jaar is waarin de wereld zou vergaan volgens haar.

Haar belangrijkste voorspellingen waren de aanslagen in 2001 op het WTC, de tsunami in 2004 en dat de 44ste president van de Verenigde Staten een zwarte man zou worden (Obama).

Helderziende 3: Sylvia Browne

Deze minder bekende waarzegster bracht in 2008 het boek “End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World” uit. In dit boek voorspelde ze voor de komende 50 jaar wat er ons te wachten staan en 1 van deze dingen die ze correct voorspelde was het coronavirus dat in 2020 allemaal ons leven beïnvloed heeft.

In het boek staat letterlijk:

Rond 2020 zal een ziekte, die sterk lijkt op een longontsteking, zich over de wereld verspreiden. De ziekte zal de longen en de luchtwegen aanvallen en alle gekende remedies weerstaan. Wat nog absurder is, is dat de ziekte op een bepaald moment volledig plotseling en uit zichzelf zal verdwijnen. Tien jaar later zal het zich opnieuw laten zien en vervolgens voorgoed verdwijnen.

