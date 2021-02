Nu het Overlegcomité morgen wellicht aankondigt dat niet-medische contactberoepen op 13 februari mogen hervatten, wordt er volop nagedacht over een eventuele heropening van de horeca.

Hoewel de coronacijfers nog niet optimaal zijn, mogen kappers en andere niet-medische contactberoepen naar alle waarschijnlijkheid heropenen vanaf 13 februari. Tijdens het Overlegcomité van morgen zal de knoop daarover doorgehakt worden.

Eten in buitenlucht bij goed weer

De volgende versoepeling op de planning zou dan een eventuele heropening van de horeca kunnen zijn. Dat wordt in ieder geval al overwogen, zo bleek gisteren uit een verklaring van Paul Magnette, voorzitter van de Franstalige socialisten. “We zouden wat kunnen experimenteren. Horeca-uitbaters zouden bijvoorbeeld kunnen openen op de middag, onder precieze regels. En als het weer wat beter zou worden, dan kan eten in de buitenlucht misschien”, lezen we in Het Nieuwsblad.

Onderscheid tussen cafés en restaurants

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet optekenen dat er achter de schermen dergelijke plannen worden gemaakt. “We willen bekijken of we geen onderscheid kunnen maken tussen cafés en restaurants. Ook al is dat juridisch heel moeilijk”, zei hij. Hij benadrukte wel dat de cijfers momenteel nog niet goed genoeg zijn voor een horeca-versoepeling.

Economisch haalbaar

Ook Matthias De Caluwé, CEO van Horeca Vlaanderen, klinkt hoopvol. “We zijn op dit moment een gedetailleerd protocol aan het uitwerken. Maar het moet uiteraard wel economisch haalbaar zijn voor onze ondernemers”. Het blijft echter wachten op een concrete planning van het Overlegcomité. “Zo kunnen we ons nauwgezet beginnen voor te bereiden op een heropening”, besluit hij.

Het bericht Gaat de horeca binnenkort weer open? “We zouden kunnen experimenteren” verscheen eerst op Metro.