In 2015 is in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend. In dit verdrag staat dat allerlei landen minder CO2 uit willen stoten. Dit geldt voor België, maar bijvoorbeeld ook voor Nederland. Onze noorderburen hebben daarom besloten dat ze per 2050 helemaal van het aardgas afgaan. Dit is namelijk een grote bron van CO2. Het is dan ook een stuk beter voor het milieu om gasloos te wonen. Hierbij moet je eigenlijk denken aan een huis die helemaal niet aangesloten is op het gasnet. Over gasloos wonen kun je in dit artikel meer lezen.

Wat moet je veranderen?

Als je al in een huis woont en je de keuze hebt gemaakt om gasloos te gaan wonen dan begin je hiermee door de woning goed te isoleren is. Zo zal er geen kostbare warmte verloren gaan. Vervolgens moet je bedenken wat het alternatief zal zijn van je CV ketel, waarbij je meerdere opties hebt. Zo kun je kiezen voor zonnepanelen, maar het is ook mogelijk om je huis te verwarmen met een warmtepomp. Daarnaast moet je tevens afscheid nemen van je gasfornuis. Een inductieplaat zal hier de vervanger van zijn. Dit is dus een andere manier van koken.

Wat zijn de voordelen?

Gasloos wonen heeft een aantal voordelen. Zo is het een stuk veiliger, je kunt immers geen gaslekken meer hebben. Daarnaast is het dus ook vele malen beter voor het milieu. Dit zie je direct terug zien op je rekening doordat gas nogal duur is. Door geen gas meer te gebruiken zul je maandelijks kunnen besparen op het bedrag dat je over moet maken aan je energie leverancier. Wil je het liefst nog meer geld besparen op je energierekening? Dan moet je naast het afscheid nemen van je gasaansluiting ook een energievergelijker inzetten.

Wat zijn de nadelen?

In eerste instantie zal het geld kosten om over te schakelen naar het gasloos wonen. Dit is al helemaal het geval als je woning slecht geïsoleerd is. Bovendien zijn er natuurlijk ook kosten verbonden aan het kopen van een warmtepomp en een inductiekookplaat bijvoorbeeld. Wel is de kans groot dat je gebruik kunt maken van subsidies, zo zal de Belgische overheid je belonen voor het energiezuiniger maken van je huis. Ook zou je ervoor kunnen kiezen om je hypotheek te verhogen. Met dit extra geld kun je vervolgens de verbouwing van je woning kunnen financiëren.