Tennisspeelster Yanina Wickmayer (31) en haar man Jérôme Vanderzijl (32) worden in april van volgend jaar mama en papa van een dochtertje. Met een beetje geluk bevalt ze precies op de uitgerekende datum, 25 april. “Mijn mama is nu meer dan 20 jaar geleden gestorven op 25 april. Dus toen de gynaecoloog ons de datum vertelde, was dat een bijzonder moment. Ik geloof niet dat zoiets toeval is. Het geeft me nog meer het gevoel dat dit juist is en dat het zo moest zijn”, vertelde ze eerder in Sportweekend.

Zwangerschapsbuikje

Yanina zit dus al over de helft van haar zwangerschap. Ze poseerde op Instagram in badpak en op die foto is haar zwangerschapsbuikje al duidelijk zichtbaar. Twee weken geleden deelde ze een gelijkaardige foto met haar man. Ze werd toen overspoeld met complimenten van haar volgers. “Je ziet er fantastisch uit”, “Leuk koppel” en “Wat een gelukzak”, klonk het onder meer.

