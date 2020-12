Geestig momentje in de ‘Bake Off’ kerstspecial. Wanneer Erik Van Looy hulp nodig heeft voor zijn taart, komt Jeroom op spectaculaire wijze naar hem toe. Zijn vriendin Élodie reageert op eigenzinnige wijze.

Erik Van Looy, Élodie Ouédraogo én Jeroom in ‘Bake Off Vlaanderen’. Dat moet heel wat hilariteit opleveren. En het was niet anders. Zo knoeide Erik met zijn botercrème, maar gelukkig schoot Jeroom hem te hulp, per helikopter dan nog wel.

Droge reactie

Terwijl Jeroom (43) op spectaculaire wijze het strand op stormt, zegt Erik tegen diens vriendin Élodie: “Het is toch mooi dat hij dat doet”. Élodie reageert heerlijk droog: “Ja, ik ben blij dat hij toch één keer van de grond is geweest dit jaar”.

Even later staat Jeroom in militaire outfit voor Élodie. “Vind je mij nu sexy?”, vraagt hij haar. “Kom jij hier vaak? Draai je om”, lacht ze. Op Instagram doet ze er nog een schepje bovenop. “Daarom zijn wij dus nog steeds niet getrouwd”, knipoogt ze.

