Zwangere Linde Merckpoel deelt foto van bolle buik: «Amai, da’s voor elk moment zeker?!»

Linde Merckpoel moet toch nog even wachten voordat haar tweede kindje geboren wordt, maar toch denken mensen dat het elk moment kan gebeuren. Ze deelde enkele kiekjes van haar buik op Instagram.

In juli maakte Linde Merckpoel bekend dat ze in verwachting is van haar tweede kind. Het wordt opnieuw een meisje, een zusje dus voor Cleo, die inmiddels bijna 2 jaar is.

Verbaasde reacties

De 38-jarige voormalige Studio Brussel-presentatrice is uitgerekend voor januari of februari, al schrikken sommigen nu al van haar buik, zo geeft ze zelf aan op Instagram. «Mensen elke dag: ‘Amai, da’s voor alle momenten zeker?’ Ik: ‘Awel nee, nog meer dan 2 maanden’», klinkt het bij enkele foto’s van haar bolle buik.

Instagram Stories / @lindemerckpoel

