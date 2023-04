De Britse zangeres Jessie J heeft enkele opvallende beelden geplaatst op Instagram. Zo toont ze zichzelf in haar blootje in bad en zien we haar baby schoppen.

Nog heel even wachten en Jessie J wordt voor het eerst mama. De 35-jarige zangeres van onder meer ‘Price Tag’ en ‘Nobody’s Perfect’ is altijd heel open geweest over haar zwangerschap en doet dat ook nu. Ze deelde enkele kiekjes waarop ze een bad neemt. In haar blootje, dus. Op een kort filmpje zien we tevens hoe haar zoontje in haar buik schopt.

Memorabele foto’s

Ze deelt de beelden omdat ze zo speciaal zijn voor haar. «Ik wil dit gevoel voor altijd onthouden. En aan iedereen die ‘ongepast’ reageert op deze post: ik durf te wedden dat je ingezoomd hebt voordat je commentaar gaf», knipoogt ze erbij.

Kunstwerk

Buiten enkele volgers die van mening zijn dat de foto’s ietwat ongepast zijn, wordt de zangeres overladen met positieve reacties. «Dat zijn geen foto’s, dat zijn kunstwerken», «Ik ben onvoorstelbaar blij voor jou, Jess!», «Fijn dat je je reis met ons deelt. Geniet van elke seconde en hou ons op de hoogte», «Ongelooflijk mooi», en «Magische momenten», wordt er gereageerd.





Lees ook

jessie-j-deelt-bikinifoto-en-verwijst-naar-haar-kleine-borsten-je-bent-perfect-z

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/zwangere-jessie-j-poseert-naakt-en-spreekt-haters-aan-ik-durf-te-wedden-dat-je-ingezoomd-hebt