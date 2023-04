Saartje Vandendriessche pakt uit met badpakfoto: “Je ziet er knap uit!”

Met zo’n 33.200 volgers doet Saartje Vandendriessche het lang niet slecht op Instagram.

De dame deelt ginds dan ook geregeld beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent weer niet anders. Zo plaatste Saartje Vandendriessche onderstaande badpakfoto op het populaire sociale netwerk. “De laatste weken waren nogal hectisch, dus tijd om even de pauzeknop in te duwen en mijn batterijen op te laden. Ik knijp er even tussenuit”, laat ze weten aan haar fans. Laatstgenoemden zijn er snel bij om lovend te reageren.

“Je ziet er knap uit!”

In geen tijd stromen de positieve reacties binnen. “Je ziet er knap uit”, klinkt het. “Je straalt rust en kalmte uit”, gaat het verder. “Een fotomodel”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen!