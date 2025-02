Zwangere Ianthe Tavernier toont bolle buik (foto’s)

Ianthe Tavernier heeft enkele kiekjes gedeeld waarop haar ronde buik al goed te zien is.

In november maakten Ianthe Tavernier en Joren Dumont bekend dat ze een koppel vormen. Een maand later bleken ze al samen te wonen en enkele weken geleden schreeuwden ze van de daken dat ze binnenkort mama en papa worden. “Hoog tijd om nóg een versnelling hoger te schakelen! Vanaf juni stapt er een mini copilootje mee aan boord!”, glunderden ze op Instagram.

Dat betekent dat de 36-jarige ‘De Buurtpolitie’-actrice ongeveer halfweg de zwangerschap is. Hoog tijd dus voor een update van haar buikje, wat ze zelf een (b)u(m)p-date noemt. Zo krijgen we via haar Instagram Stories enkele beelden te zien van haar prachtige baby belly. Of het een jongen of een meisje wordt, is nog steeds een geheim…

Foto: Instagram