Hanne Verbruggen van K3 heeft voor het eerst haar bolle buikje getoond tijdens een optreden van K3. De zangeres kondigde begin juni aan dat ze zwanger was en dat is er stilaan aan te zien: «Zo’n mooi buikje!»

K3 werd dit weekend in Plopsaland De Panne verwacht voor het eerste ‘Mango Mango’-weekend in de studio 100-pretparken. Ze brachten er hun gelijknamige zomerhit, waarbij er al even zonnige outfits hoorden. Zo trad Hanne op in een oranje rokje met crop top, waardoor haar zwangere buik voor het eerst echt zichtbaar werd.

«Respect!»

Fans reageren laaiend enthousiast op het internet. «Zo leuk dat je Hanne’s buikje al kan zien», klinkt het. En ook: «Ik smelt!» en «Amai, haar buik groeit snel.» Velen tonen ook veel ontzag voor het enthousiasme dat Hanne aan de dag legt: «Respect voor Hanne, zwanger en dansen in die hitte!»





Hanne en haar vriend Jorn verwachten in december 2022 hun eerste kindje. Ze is al meer dan tien jaar samen met hem, sinds 2020 zijn ze ook getrouwd.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/zwangere-hanne-van-k3-toont-voor-het-eerst-haar-bolle-buikje-ik-smelt